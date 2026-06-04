Bolojan, despre Tomac și formarea noului Guvern: Indiferent ce abilități ai avea, e greu de presupus că vei reuși

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Tomac este, la fel cum a spus și președintele Nicușor Dan, „singura soluție posibilă” pentru partidele să funcționeze bine în cadrul noului Guvern.

Reamintim că Nicușor Dan l-a ales pe Tomac în funcția de premier pentru că acesta este independent de partidele politice, ceea ce ar facilita negocierile pentru viitoarele reforme.

„Sigur că într-o relație dintre mai mulți oameni și abilitățile tale personale te pot ajuta să ai o relație mai bună sau mai proastă. Asta dacă cei care sunt parteneri de dialog sunt bine intenționați. Dacă nu sunt bine intenționați, indiferent ce abilități ai avea, e greu de presupus că vei reuși să faci o masă critică, mai ales pe probleme care, v-am spus, nu sună bine”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce se întâmplă dacă te înțelegi cu două partide și nu cu celelalte?

Vorbind din experiența sa personală, Bolojan a precizat că Tomac urmează să discute cu mai multe partide. Acesta propune un scenariu ipotetic.

„Gândiți-vă ce se întâmplă dacă te înțelegi cu două partide, ipotetic, și nu te înțelegi cu celelalte”, a declarat Bolojan.

Acesta și-a motivat opinia spunând: „Să ai o coaliție «de facto», dar nu care să fie de drept funcțională – că nu mai poate funcționa– este una care, cu siguranță, nu poate duce la randamente guvernamentale, la asumări de răspundere”, a declarat Bolojan.

Bolojan a explicat că Eugen Tomac a fost desemnat ca premier de Nicușor Dan pe baza discuțiilor cu partidele, analizarea propunerilor fiecărei formațiuni și a evaluării, când a luat această decizie.

„Vom vedea cum vor evolua lucrurile în perioada următoare, oricum, la modul real, v-am spus, România are nevoie în perioada viitoare, cât mai repede posibil de un guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

„Eu personal mi-am strâns toate lucrurile, într-o jumătate de oră. Mai am dosarele curente la care lucrez, le pot ridica, deci nu e o problemă pe tema asta, problema este ca România să aibă un guvern, dar care nu complică lucrurile, ci care duce lucrurile bune mai departe”, a continuat Bolojan.

Bolojan nu încurajează ca miniștrii actuali să rămână la guvernare

Întrebat dacă ar încuraja varianta ca miniștrii actualului cabinet demis prin moțiune de cenzură să rămână la Guvernare până la stabilirea unui echilibru politic, Bolojan spune că nu ar fi o idee bună

„Nu aș încuraja o astfel de măsură, pentru că atunci când ești în guvernare trebuie să livrezi maxim posibil în condițiile date, ori un guvern care este în situația celui pe care eu le reprezint astăzi, nu are această posibilitate”, a precizat Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, actualul guvern nu mai poate funcționa din cauza prevederilor legale și a trecerii moțiunii de cenzură.

Odată desemnat ca nou premier, Eugen Tomac își va alege, în următoarele 10 zile un nou cabinet de miniștri. Tomac a precizat că va propune o echipă de specialiști, formându-și astfel „un guvern tehnic și nu politic”. În același timp, Tomac a spus că va fi deschis dialogului cu formațiunile pro-occidentale din Parlament.