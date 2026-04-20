Péter Magyar a anunțat luni după-amiază numele mai multor miniștri ai guvernului Tisza.

Tisza va avea peste 70% din viitorul parlament maghiar, a declarat Péter Magyar într-o conferință de presă care a urmat întâlnirii fracțiunilor Partidului Tisza de luni după-amiază . Magyar a indicat, de asemenea, că în timpul întâlnirii a discutat cu deputații despre metodele de lucru și despre cum pot reprezenta cel mai eficient poporul maghiar.

Președintele Tisza a anunțat apoi cei șapte miniștri ai viitorului guvern Tisza. Miniștrii anunțați sunt:

Ministrul Finanțelor: András Kármán

Ministrul Economiei și Energiei: István Kapitány

Ministrul Afacerilor Externe: Anita Orbán

Ministrul Sănătății: Zsolt Hegedűs

Ministrul Apărării: Romulus Rusin-Szendi

Ministru responsabil cu mediul de viață: László Gajdos

Ministrul responsabil pentru Agricultură și Economie Alimentară: Szabolcs Bóna

Péter Magyar a anunțat anterior că o va propune pe Ágnes Forsthoffer, unul dintre vicepreședinții partidului, pentru funcția de președinte al Parlamentului.

Premierul ungariei a anunțat anterior că vor exista 16 ministere în Guvern, pe lângă prim-ministru. Președintele partidului a reiterat luni că nu vor exista ministere de rang înalt, ci că fiecare domeniu important va avea propriul minister.

Vor exista, de asemenea:

un Minister de Interne, care va fi responsabil pentru aplicarea legii. Vor exista, de asemenea,

un Minister al Justiției,

un Minister al Transporturilor și Investițiilor,

un Minister al Educației,

un Minister al Afacerilor Sociale,

un Cabinet al Prim-ministru,

un Minister al Dezvoltării Rurale,

un Minister al Culturii (care va include și afaceri științifice, sport, organizații civile și biserici)

un Minister al Afacerilor Digitale și Tehnologice

Numind șapte dintre cei 16 miniștri care vor face parte din guvernul său, într-o conferință de presă de luni, el a confirmat numirea Anitei Orban, expertă în energie și fostă directoare Vodafone , în funcția de ministru de externe.

Anita Orban, care nu are nicio legătură cu Viktor Orban, s-a despărțit de partidul de guvernământ Fidesz după ce acesta a preluat puterea în 2010, parțial din cauza îngrijorării față de politica premierului Orban de a se baza pe importurile de energie din Rusia.

Andras Karman, un economist care a ocupat funcția de secretar de stat la începutul guvernului Orban, devine astfel ministru al finanțelor. Karman a lucrat anterior la banca centrală și a condus una dintre diviziile maghiare ale Erste Group.

István Kapitany, numit în funcția de ministru al economiei, este fost director global al diviziei de retail de la Shell Plc.