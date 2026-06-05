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G4Media: Nicușor Dan, vizat de o sesizare a AEP după un transfer de 28.000 de euro către sora sa

O tranzacție de aproximativ 28.000 de euro efectuată de Nicușor Dan către sora sa în martie 2025 a stat la baza unei sesizări transmise de Autoritatea Electorală Permanentă către Parchetul General.
G4Media: Nicușor Dan, vizat de o sesizare a AEP după un transfer de 28.000 de euro către sora sa
Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 09:21, Politic
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Inspectorii AEP au apreciat că o parte din fondurile transferate către Claudia Dan, sora lui Nicușor Dan, provenea din donațiile colectate pentru susținerea campaniei electorale.

Potrivit documentelor citate în motivarea unei hotărâri judecătorești, inspectorii AEP au considerat că o parte din bani provenea din donațiile strânse pentru campania electorală.

Președintele României susține însă că transferul reprezenta rambursarea unui împrumut acordat de sora sa la începutul anului 2025.

Informațiile au apărut în motivarea unei decizii a Curții de Apel București, care a analizat disputa dintre Nicușor Dan și Autoritatea Electorală Permanentă privind decontarea unor cheltuieli din campania prezidențială din 2025.

În document sunt prezentate concluziile inspectorilor AEP referitoare la un transfer efectuat către sora actualului președinte.

Potrivit instituției, o parte din fondurile aflate în cont proveneau din donațiile strânse în perioada de precampanie. Nicușor Dan a respins interpretarea AEP și a explicat că suma reprezenta rambursarea unui împrumut acordat de sora sa la începutul anului 2025.

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