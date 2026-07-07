Scandal la AEP după conferința președintelui: „Ne arată cu degetul de șase luni”

Angajații Autorității Electorale Permanente (AEP) au declanșat marți un protest spontan, imediat după conferința de presă în care președintele instituției, Adrian Țuțuianu, și-a prezentat bilanțul de șase luni de mandat.

Angajații AEP îl acuză pe Țuțuianu că repetatele sale declarații afectează atât demnitatea funcționarului public ca instituție, cât și a lor, ca oameni.

De asemenea, aceștia consideră că atitudinea lui Țuțuianu și declarațiile sale considerate nepotrivite de aceștia afectează însăși încrederea publicului în instituție.

„De șase luni de zile ne arată cu degetul”

Mihăiță Voicu, liderul sindical al angajaților AEP, a spus că nemulțumirile celor pe care-i reprezintă nu sunt recente, ci sunt simptomul unui șir lung de declarații făcute în ultimele șase luni.

„De șase luni de zile ne arată cu degetul, generalizează orice lucru pe care îl consideră în neregulă și îl extinde asupra întregului colectiv.

Considerăm că este o atingere adusă demnității noastre, ca oameni și ca funcționari publici. Reprezentăm instituția care organizează alegerile și astfel de afirmații afectează și încrederea în alegeri”, a spus reprezentantul sindicatului.

Acesta a mai spus că sindicatul a încercat în repetate rânduri să poarte discuții cu conducerea instituției privind reorganizarea AEP, însă propunerile angajaților nu ar fi fost luate în considerare.

„Experiența angajaților de 20 – 25 de ani trebuie respectată”

„Instituția are nevoie de oameni și de păstrarea profesioniștilor. Sunt funcționari publici cu 20-25 de ani de experiență, iar cei mai noi au trecut prin toate tipurile de alegeri din ultimii ani. Această experiență trebuie respectată”, a afirmat liderul sindical.

Angajații AEP contestă acuzațiile privind concediile

O mare parte a reacției angajaților a vizat afirmațiile referitoare la numărul mare de zile de concediu de odihnă și concediu medical.

Potrivit reprezentanților salariaților, cele aproximativ 11.000 de zile de concediu invocate public reprezintă totalul zilelor la care angajații aveau dreptul prin lege, iar multe dintre acestea au fost reportate din anii electorali 2024 și 2025.

„Au fost ani electorali în care ni s-a cerut să nu ne luăm concediile. Am trecut dintr-un eveniment electoral în altul și am rămas cu zile neefectuate. Faptul că nu ne-am luat concediile nu înseamnă că nu am muncit”, au transmis aceștia.

Acuzațiile privind concediile medicale – „neetice”

În ceea ce privește concediile medicale, sindicaliștii au calificat drept „neetice” acuzațiile lansate în spațiul public.

„Dacă există suspiciuni privind legalitatea unor concedii medicale, există instituții abilitate să facă verificări. Nu este normal ca toți angajații să fie acuzați în bloc”, au spus reprezentanții protestatarilor.

Aceștia au subliniat că în totalul concediilor medicale sunt incluse și perioadele în care unii colegi au fost diagnosticați cu boli grave, inclusiv incurabile, amintind că, de-a lungul timpului, în cadrul AEP au existat și decese în timpul activității.

„Se creează impresia că toți funcționarii stau cu narghilea în birou”

Reprezentanții angajaților au respins și afirmațiile privind existența unor nereguli în instituție, inclusiv referirile la presupusa prezență a unei narghilele într-un birou.

„Dacă există astfel de situații, conducerea are toate instrumentele pentru a le verifica. În schimb, prin astfel de declarații se creează impresia că toți angajații Autorității Electorale Permanente stau cu narghilea în birou. Este o generalizare lipsită de respect”, au afirmat sindicaliștii.

„Nu sunt privilegii, sunt drepturi prevăzute de lege”

Protestatarii au respins și criticile privind zilele libere acordate pentru donarea de sânge, analize medicale sau alte evenimente familiale.

„Nu sunt privilegii ale angajaților AEP, sunt drepturi prevăzute de lege pentru toți salariații. Ziua liberă pentru donarea de sânge există pentru a încuraja donarea, iar concediul de odihnă este destinat refacerii capacității de muncă”, au explicat reprezentanții acestora.

Aceștia au acuzat conducerea instituției că pune permanent sub semnul întrebării exercitarea unor drepturi garantate de lege.

„Se transmite ideea că avem drepturi doar dacă justificăm în fața conducerii de ce vrem să le folosim. Drepturile nu sunt condiționate. Sunt drepturi legale și trebuie respectate”, au transmis reprezentanții angajaților.

Protestul spontan a avut loc imediat după conferința de presă susținută de președintele AEP, în care acesta a prezentat măsurile de reorganizare a instituției și a formulat mai multe critici privind modul în care au fost gestionate, în ultimii ani, resursele umane și activitatea administrativă a Autorității Electorale Permanente.