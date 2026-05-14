Diana Buzoianu, după discuțiile cu sindicaliștii de la Apele Române: Salarii mai bune doar mergând mână-n mână cu o reformă a instituției

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a avut, joi, discuții cu mai multe persoane din Sindicatul Mureș al Apelor Române (SMAR), care au protestat în fața sediului ministerului.

Aceasta a declarat că eventualele creșteri salariale trebuie corelate cu o reformă „reală” și cu reorganizarea instituției, subliniind că Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) există „corupție”, funcții create politic și organigrame supradimensionate.

„Mesajul a fost unul foarte clar pe care l-am transmis și afară cu toată lumea, și în interiorul discuțiilor care au avut loc la Ministerul Mediului, și anume că da, trebuie să discutăm și despre condiții salariale mai bune, dar acest lucru se poate face doar mergând mână-n mână și cu o reformă și cu o curățire în instituție. Nu putem să ignorăm complet corupția care este instituție, funcțiile politice care au fost ocupate de-a lungul timpului, dar care nu au livrat rezultatele și care sunt astăzi protejate pentru a nu putea să nu se atingă nimeni nici de funcțiile respective, nici de posturi, nici de condițiile respective de muncă. (…) Trebuie să fie drepturile salariale și ele protejate și îmbunătățite, în aceeași măsură în care acest lucru nu se poate face, decât cu o reformă reală în instituție și cu o reorganizare de care această instituție are extraordinar de mari nevoie”, a afirmat Diana Buzoianu la finalul discuțiilor cu sindicaliștii.

Ministra Mediului a precizat faptul că reorganizarea ANAR este încă în faza de analiză, iar instituția pe care o conduce așteaptă o propunere elaborată de experți.

„Nu avem încă reorganizarea. (…) Noi acum suntem în punctul în care am cerut unor experti să vină cu o propunere de reorganizare. Așteptăm respectiva propunere și ulterior vom avea inclusiv o observație din partea Ministerului Mediului. Reorganizarea trebuie să fie făcută decât pe Consiliul de Conducere al ANAR, dar sunt convinsă că și Ministerul Mediului va fi partea în acest proces”, a explicat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu admite că sunt discrepanțe între angajații din teren și personalul administrativ

Întrebată despre revendicările sindicaliștilor privind sporurile și salariile, ministrul a admis faptul că există unele discrepanțe între angajații din teren și personalul administrativ.

„Știm cu toții că această instituție are niște discrepanțe foarte mari. Există oamenii care merg pe teren și care sunt plătiți, într-adevăr, cu un salariu care ar trebui să fie îmbunătățit. În același timp, avem și partea de funcționari care, la propriu, doar așteaptă să treacă timpul ca să se facă vechimea necesară și nu livrează rezultatele concrete”, a spus Diana Buzoianu.

Ministra a criticat și structura de personal de la nivel central al instituției, despre care a spus că a fost extinsă artificial pentru a crea funcții de conducere.

„Sunt zeci de posturi care au fost urcate de la nivel local în organigrame la nivel central la ANAR, doar pentru a se putea crea fictiv, din pix, funcții de conducere, pentru că existau, prin aceste detașări sau prin aceste mutări, câte zece oameni care lucrau și astfel se putea crea un post de șef-serviciu”, a adăugat ministra Buzoianu.

Buzoianu a susținut că lipsa de performanță a instituției s-a reflectat și în pierderea unor finanțări europene importante.

„Am văzut anul trecut ce s-a întâmplat, au fost pierdute peste 300 de milioane de euro pentru lucrări critique în infrastructură, baraje categoria A, B, fonduri europene care ar fi venit gratis. Oricine se uită la această imagine a ANAR, a Apelor Române, nu poate să spună cinstit că singura problemă a acestei instituții este salarizarea. Da, există și o problemă de inegalitate și de inechitate în partea aceasta, dar ea nu se poate rezolva fără să luăm și măsurile de reformă în instituții”, a conchis Diana Buzoianu.

Sindicatul Mureș din Apele Române, în stradă

Sindicatul Mureș din Apele Române (SMAR) a protestat, joi, în fața sediului central al instituției, dar și în fața ministerului Mediului, aceștia fiind nemulțumiți de mai multe măsuri administrative adoptate.

SMAR acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanții salariaților, dar și că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost compromise prin lipsa informațiilor și tratament preferențial acordat unor organizații sindicale.

Totodată, SMAR reclamă blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și reducerea unor drepturi salariale exact pentru angajații care asigură intervențiile la inundații, poluări și situații de urgență.

Sindicaliștii susțin faptul că reorganizările promovate de conducerea ANAR nu urmăresc eficientizarea instituție și că în timp ce posturile de execuție sunt blocate, funcțiile administrative și schimbările de directori continuă.