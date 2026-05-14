„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem impulsul și să profităm la maximum de #NextGenEU în țara voastră”, a scris Ursula von der Leyen pe X.
CE a aprobat a patra cerere a României de 2,62 miliarde de euro din PNRR.
Comisia Europeană a emis astăzi o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro din PNRR.
„Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului educațional.
Comisia a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de etape și cele 24 de ținte stabilite.
Măsurile emblematice din această cerere de plată includ:
Pașii următori
Comisia a transmis evaluarea sa preliminară privind îndeplinirea de către România a obiectivelor și etapelor necesare pentru această plată Comitetului Economic și Financiar , care are la dispoziție patru săptămâni pentru a-și emite avizul. Plata către România poate avea loc în urma avizului CEF și a adoptării ulterioare a unei decizii de plată de către Comisie.
Fundal
România a depus a patra cerere de plată la 19 decembrie 2025.
Planul de redresare și reziliență al României prevede investiții și reforme ample, cu scopul de a face economia și societatea sa mai sustenabile, reziliente și pregătite pentru tranziția verde și digitală. Planul este finanțat cu 21,41 miliarde EUR, din care 13,57 miliarde EUR sub formă de granturi și 7,84 miliarde EUR sub formă de împrumuturi.
Această a patra cerere de plată va aduce fondurile plătite către România în cadrul RRF la 12,97 miliarde EUR (inclusiv prefinanțarea de 3,79 miliarde EUR, primită în 2021 și 2022, și avansul de 288 de milioane EUR în cadrul REPowerEU, primit în ianuarie 2024). Această sumă corespunde unui procent de 60,6% din totalul fondurilor din planul românesc, fiind evaluate 62% din toate etapele și țintele din plan.
În vederea închiderii Facilității la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să pună în aplicare toate etapele și obiectivele restante până în august 2026 și să transmită ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026″, a anunțat Comisia Europeană.