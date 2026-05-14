De Ziua Națională Grigorescu, Artmark și Federația Română de Fotbal lansează expoziția-eveniment „Naționala Culturii”

„Naționala Culturii” prezintă 11 tricouri ale Echipei Naționale personalizate cu numele unor figuri esențiale pentru cultura română: Nicolae Grigorescu, Mihai Eminescu, Constantin Brâncuși, George Enescu, Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian, Dimitrie Cantemir, Lucian Blaga, Mircea Eliade, I.L. Caragiale și Emil Cioran, potrivit unui comunicat transmis joi de reprezentanții casei de licitații.

Expoziția-eveniment va fi deschisă publicului la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), sediul Galeriilor Artmark, începând de vineri, 15 mai, chiar de Ziua Națională Nicolae Grigorescu, ceea ce este declarat un gest simbolic ce aduce împreună patrimoniul cultural și spiritul de reprezentare națională.

Prin acest nou proiect, Artmark continuă direcția asumată de a susține constant viața culturală și prin inițiative necomerciale, oferind gratuit publicului expoziții, evenimente și contexte educative dedicate patrimoniului și identității culturale românești, arată sursa citată.

„Fotbalul și cultura au aceeași forță: aceea de a uni oamenii în jurul unor simboluri și emoții comune. «Naționala Culturii» arată că marile nume ale României pot inspira și dincolo de manuale sau muzee – pot deveni parte dintr-o energie vie, populară, împărtășită de toți românii”, declară Miodrag Belodedici, ambasador al Federației Române de Fotbal.

„All Stars Game”, licitație organizată la sfârșitul lunii

În paralel cu această inițiativă, Artmark continuă și demersurile de valorizare a patrimoniului sportiv prin actuala licitație de memorabilia sports, unde istoria fotbalului este documentată prin obiecte-simbol ale unor mari nume din România și din lumea întreagă.

„All Stars Game” — Licitația de Sport și Muzică, programată în data de 29 mai, care cuprinde și o secvență dedicată susținerii primului Muzeu de Istoria Sportului din Prahova, reunește tricouri-emblemă pentru istoria sportului românesc și internațional. Între acestea se află un tricou al echipei naționale a Republicii Socialiste România, model 1984–1986, cu semnătura olografă a lui Gheorghe Hagi, precum și un tricou al echipei naționale a României semnat de Mircea Lucescu – două piese de referință pentru istoria fotbalului românesc.

La acestea se adaugă tricouri purtând semnăturile unor mari legende ale fotbalului mondial: Lionel Messi, Karim Benzema, Pelé, Zinedine Zidane, Diego Maradona și Lamine Yamal, într-o selecție care transformă sportul într-o veritabilă memorie culturală contemporană.

Licitația se va desfășura exclusiv online, de la ora 12:00, pe Platforma Artmark Live.

Toate acestea sunt prezentate publicului și în expoziția cu intrare liberă deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță din București, ce poate fi vizitată zilnic (de luni până duminică), între orele 10:00 și 20:00.