Consiliul Concurenței, acord încheiat cu Parchetul European. Bogdan Chirițoiu: „Ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe”

Cooperarea dintre Consiliul Concurenței și Parchetul European va viza, în principal, situații care implică posibile fraude sau nereguli în proceduri de achiziții publice, practici anticoncurențiale care pot afecta utilizarea corectă a fondurilor europene, precum și cazuri în care informațiile deținute de una dintre instituții pot fi relevante pentru activitatea celeilalte.

„Colaborarea cu Parchetul European este un pas important pentru consolidarea capacității instituționale de a identifica și combate comportamentele care pot afecta atât concurența, cât și interesele financiare ale Uniunii Europene. Prin acest acord, ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe, în special în domeniul achizițiilor publice, unde încălcările regulilor de concurență pot avea un impact semnificativ asupra utilizării fondurilor publice”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Cât timp este în vigoare acordul

Potrivit sursei citate, acordul prevede coordonarea anumitor activități în cazurile în care aceiași operatori economici sunt investigați de ambele instituții, potrivit competențelor fiecăreia.

În astfel de situații, reprezentanții Consiliului Concurenței și ai Parchetului European se pot consulta pentru a asigura coerența acțiunilor și pentru a evita afectarea investigațiilor în curs.

Prin acest acord, cele două instituții urmăresc facilitarea schimbului de informații, a consultărilor tehnice și a colaborării operaționale, cu respectarea competențelor legale și a independenței fiecărei instituții.

Acordul încheiat este în vigoare pentru o perioadă inițială de trei ani și se poate prelungi automat pentru perioade succesive de câte un an, au transmis oficialii Consiliul Concurenței.