Prima pagină » Economic » Consiliul Concurenței, acord încheiat cu Parchetul European. Bogdan Chirițoiu: „Ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe”

Consiliul Concurenței, acord încheiat cu Parchetul European. Bogdan Chirițoiu: „Ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe”

Consiliul Concurenței și Parchetul European au încheiat un acord de cooperare pentru situațiile în care anumite fapte care pot produce prejudicii bugetului Uniunii Europene intră și sub incidența reglementărilor din domeniul concurenței, au transmis, joi, reprezentanții autorității naționale.
Consiliul Concurenței, acord încheiat cu Parchetul European. Bogdan Chirițoiu: „Ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe”
Mădălina Prundea
14 mai 2026, 14:26, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cooperarea dintre Consiliul Concurenței și Parchetul European va viza, în principal, situații care implică posibile fraude sau nereguli în proceduri de achiziții publice, practici anticoncurențiale care pot afecta utilizarea corectă a fondurilor europene, precum și cazuri în care informațiile deținute de una dintre instituții pot fi relevante pentru activitatea celeilalte.

„Colaborarea cu Parchetul European este un pas important pentru consolidarea capacității instituționale de a identifica și combate comportamentele care pot afecta atât concurența, cât și interesele financiare ale Uniunii Europene. Prin acest acord, ne propunem să facilităm schimbul de informații și coordonarea în cazurile complexe, în special în domeniul achizițiilor publice, unde încălcările regulilor de concurență pot avea un impact semnificativ asupra utilizării fondurilor publice”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Cât timp este în vigoare acordul

Potrivit sursei citate, acordul prevede coordonarea anumitor activități în cazurile în care aceiași operatori economici sunt investigați de ambele instituții, potrivit competențelor fiecăreia.

În astfel de situații, reprezentanții Consiliului Concurenței și ai Parchetului European se pot consulta pentru a asigura coerența acțiunilor și pentru a evita afectarea investigațiilor în curs.

Prin acest acord, cele două instituții urmăresc facilitarea schimbului de informații, a consultărilor tehnice și a colaborării operaționale, cu respectarea competențelor legale și a independenței fiecărei instituții.

Acordul încheiat este în vigoare pentru o perioadă inițială de trei ani și se poate prelungi automat pentru perioade succesive de câte un an, au transmis oficialii Consiliul Concurenței.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
Libertatea
Două obiceiuri banale care „îți prăjesc” creierul. Profesorul Vlad Ciurea avertizează: „Produc hipoxie”
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor