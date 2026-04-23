Portughezii de la Greenvolt cumpără jumătate dintr-o firmă românească de inginerie în energie

Tranzacția a fost autorizată miercuri de Consiliul Concurenței. Autoritatea a aprobat achiziționarea a jumătate din capitalul social al companiei românești de către Greenvolt International Power SA, urmând ca, după finalizarea operațiunii, aceasta să fie controlată în comun cu RG Renovatio Group Limited, companie înregistrată în Cipru.

Fără probleme de concurență

Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu afectează mediul concurențial din România.

„Această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, a transmis instituția.

Decizia urmează să fie publicată după eliminarea informațiilor confidențiale.

Greenvolt se extinde în România

Greenvolt își consolidează astfel poziția pe piața din România, unde dezvoltă deja proiecte de energie regenerabilă la scară mare, prin extinderea activităților în zona de inginerie și servicii.

Compania este activă în mai multe segmente ale energiei verzi, de la producție din biomasă și proiecte solare fotovoltaice până la soluții de energie distribuită pentru clienți industriali.

De aproape două decenii pe piața energiei

Renovatio Engineering SRL,activ în dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă, este înființată în anul 2007.

Compania face parte din grupul Renovatio, un grup de firme din România activ în dezvoltarea și operarea proiectelor de energie regenerabilă, precum și în activități de inginerie, construcție, tranzacționare de energie și consultanță.

Renovatio Engineering deține și întreprinderea cu capital străin Energo Continent SRL, companie din Republica Moldova activă în producția de energie electrică.