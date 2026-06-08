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Operațiunea „JUPITER 5”: Peste 150 de percheziții domiciliare într-o amplă acțiune națională de combatere a criminalității

În dimineața zilei de luni, autoritățile judiciare și Poliția Română au declanșat, la nivel național, o amplă acțiune de combatere a criminalității, fiind puse în aplicare 154 de mandate de percheziție domiciliară. Dosarele vizează infracțiuni economice, de contrabandă, înșelăciune, agresiuni sexuale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar prejudiciul estimat depășește 11,7 milioane de lei.
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Diana Nunuț
08 iun. 2026, 08:01, Social
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Luni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 5”, sunt desfășurate 28 de acțiuni operative în municipiul București și în mai multe județe din țară.

În acest sens, sunt puse în aplicare 154 de mandate de percheziție domiciliară și 27 de mandate de aducere.

Prejudiciul estimat depășește 11,7 milioane de lei

Potrivit autorităților, dosarele vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Prejudiciul estimat în dosarele instrumentate depășește 11,7 milioane de lei.

„Activitățile procedurale urmăresc identificarea și ridicarea de documente, sisteme informatice, medii de stocare, bunuri susceptibile a proveni din activități infracționale sau a căror deținere este ilegală, precum și alte mijloace de probă necesare documentării activității infracționale și recuperării prejudiciilor. Totodată, se are în vedere instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea recuperării prejudiciilor și a confiscării speciale sau extinse, după caz”, se arată în comunicatul emis de PÎCCJ.

Operațiunea JUPITER reprezintă un demers strategic al Ministerului Public și al structurilor operative ale Poliției Române pentru combaterea criminalității și protejarea ordinii publice, prin acțiuni coordonate desfășurate simultan la nivel național.

Totodată, acestea arată că acțiunea „evidențiază cooperarea instituțională și capacitatea autorităților judiciare de a acționa unitar și eficient în lupta împotriva fenomenului infracțional”.

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