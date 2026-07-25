VIDEO | Diana Stoica: Cea mai nedreaptă critică pe care am primit-o a fost că sunt femeie și că nu am ce să caut în politică

Diana Stoica, deputată de București și lidera grupului parlamentar USR din Camera Deputaților, a fost provocată să răspundă rapid la o serie de întrebări despre politică, profesia de jurist și viața din Parlament. Aceasta se află la al doilea mandat și conduce grupul deputaților USR din februarie 2026.

Întrebată cu ce politicieni nu ar face niciodată echipă, Diana Stoica a indicat trei nume: liderul AUR George Simion, Călin Georgescu și fostul premier Victor Ponta.

„Cred că cei extremiști. Deci, în mod cert, nu Simion, nu Călin Georgescu și nu Victor Ponta”, a declarat deputata USR.

Politicienii pe care Diana Stoica spune că îi respectă

La polul opus, parlamentara i-a nominalizat pe Dominic Fritz, președintele USR, pe Diana Buzoianu, ministra Mediului, și pe președintele României, Nicușor Dan. Funcțiile celor trei menționați sunt confirmate de sursele oficiale ale USR și ale Administrației Prezidențiale.

Întrebată dacă, din poziția de lider de grup, este mai greu să își convingă propriii colegi sau adversarii politici, Diana Stoica a răspuns că situația diferă în funcție de proiect.

„Depinde de proiect. Noi avem foarte multe dezbateri și în interiorul partidului. Deci depinde de context și de proiect”, a explicat aceasta.

„Educația pentru sănătate nu ar trebui să fie controversată”

Deputata a indicat educația pentru sănătate drept una dintre temele considerate controversate în care crede, deși susține că subiectul ar trebui să fie unul firesc într-o societate modernă.

„Educația pentru sănătate. Dar nu cred că ar trebui să fie controversată, pentru că este un lucru care se întâmplă în toată lumea civilizată și sunt niște noțiuni de bază pe care trebuie să le aibă fiecare om la începutul vieții”, a declarat Diana Stoica.

Aceasta a făcut și o referire la vaccinare, un alt subiect care a provocat dezbateri puternice în societatea românească.

Mitul mâncării ieftine din Parlament

Întrebată ce aspect al vieții parlamentare este diferit față de percepția publică, lidera deputaților USR a contestat ideea că aleșii ar beneficia de mâncare foarte ieftină la cantina Parlamentului.

„Că este ieftină mâncarea la cantină. Nu este deloc ieftină. Prețurile acelea care au apărut în presă erau pentru 100 de grame și oricum nici nu mai există cantinele acelea la etaj. Deci mâncarea nu este ieftină deloc aici”, a spus Diana Stoica.

În ceea ce privește profesia sa, parlamentara a ironizat cunoscuta formulă potrivit căreia „doi juriști au trei opinii”.

„De fapt, dacă ai doi juriști, are fiecare două-trei opinii. Deci sunt foarte multe opinii”, a afirmat aceasta.

Ce ar schimba în România în 24 de ore

Dacă ar avea posibilitatea să rezolve o singură problemă în 24 de ore, Diana Stoica spune că ar încerca să elimine nedreptățile și diferențele de șanse determinate de familia și locul în care se naște un copil.

„Aș rezolva nedreptatea din România, pentru că astăzi prea mult din soarta ta depinde de locul unde te naști. Dacă te naști într-o familie săracă, accesul tău la educație, sănătate și oportunități de angajare este în mare măsură determinat de locul în care te naști”, a declarat deputata.

„Mi-ar plăcea ca toți copiii să aibă șansa să își atingă potențialul, indiferent unde se nasc”, a adăugat aceasta.

„Mi s-a spus că sunt femeie și că nu am ce căuta în politică”

Diana Stoica a afirmat că cea mai nedreaptă critică pe care a primit-o de-a lungul carierei politice a fost legată de faptul că este femeie.

„Că sunt femeie și că nu am ce să caut în politică”, a răspuns deputata.

Între caracter și competență, aceasta a refuzat să aleagă un singur criteriu, dar a subliniat importanța caracterului și a bunei-credințe.

„Ambele sunt importante, și în politică, și oriunde altundeva, și în viață, în general. Dar pentru mine sunt foarte importante caracterul și buna-credință a oamenilor”, a spus lidera deputaților USR.

La întrebările personale, Diana Stoica a ales intuiția în fața logicii și a recunoscut că, deși și-ar dori să răspundă „o carte”, ajunge să aleagă mai des Netflix.

Întrebată ce și-ar dori să spună oamenii despre ea după ce părăsește o încăpere, parlamentara a răspuns: „Că sunt un om corect și că am luptat pentru lucrurile bune pentru țara noastră.”

Referindu-se la jocurile de noroc, Diana Stoica a transmis și un avertisment direct pentru cei tentați să joace: „Să nu se lase fraieriți, pentru că mereu câștigă casa.”

Cum ar schimba România într-o singură zi

Ce ar schimba dacă ar avea o baghetă magică, lidera grupului deputaților USR spune că ar elimina nedreptățile care fac ca viitorul unui copil să fie influențat de mediul în care se naște. La finalul dialogului, aceasta răspunde și unor întrebări personale, mărturisind că alege mai des Netflix decât o carte și că și-ar dori ca oamenii să își amintească de ea ca de un om corect, care a luptat pentru lucrurile bune pentru România.