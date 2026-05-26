O nouă stație electrică de transformare, un nod important al magistralei de 400 kV din Banat, a fost inaugurată de Transelectrica. Investiția, realizată din surse proprii

Proiectul inaugurat marți a inclus construirea unei noi stații de 400 kV și retehnologizarea completă a nivelurilor de tensiune existente de 220/110 kV. Stația Reșița reprezintă un nod important al magistralei energetice de 400 kV din vestul țării – Axul Banat, asigurând tranzitul energiei electrice între Porțile de Fier, Reșița, Timișoara și Arad, arată oficialii Transelectrica.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice este o companie controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

Acestă investiție ajută la intrarea în sistemul energetic național a energiei produse de hidrocecentala de pe Dunăre prin linia 400 kV Porțile de Fier – Anina – Reșița

Totodată, în această perioadă sunt în derulare, în diferite etape, proiecte importante pentru trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad.

„Investiții colosale”

Stația 400/220/110 kV Reșița are un rol strategic în Rețeaua Electrică de Transport, contribuind direct la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și la consolidarea interconectărilor regionale.

„În ultimii ani, Transelectrica a derulat și încă derulează în zona de vest a țării investiții însumate la peste 600 de milioane de lei, pentru stabilitatea sistemului electroenergetic din această zonă a țării, pentru siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică, pentru creșterea cu 1000 MW a capacității de racordare atât a noilor mari consumatori, cât și a noilor producători, pentru creșterea capacității de schimb transfrontalier cu vecinii din Serbia, care a ajuns astfel până la 1000 MW. Sunt investiții colosale care au avut nevoie de măiestrie inginerească, multă muncă, încăpățânare, puterea și perseverența de a înfrunta toate dificultățile întâmpinate pentru a deveni realitate. Și au devenit realitate: LEA 400 kV de interconexiune Reșița – Pancevo, LEA 400 kV Porțile de Fier – Anina – Reșița, una dintre cele mai spectaculoase și dificile construcții de infrastructură energetică majoră, Stația Electrica de Transformare Reșița, lucrare care a pus Reșița pe harta nodurilor «autostrăzii energetice» de 400 kV, dar și a nodurilor de interconexiune”, a declarat Ștefăniță Munteanu,CEO Transelectrica.

„În prezent, lucrăm intens la magistrala de 400 kV care va lega energetic în următoarea perioadă Reșița de Timișoara, pe noul Ax de 400 kv al Banatului, de la Reșița la Timișoara/ Săcălaz până la Arad. Este o lucrare finanțată din Fondul pentru Modernizare și care face parte din Inelul de 400 kV al României pe zona de vest. Transelectrica este o companie cu adevărat strategică pentru Statul Român. Investițiile pe care le face Transelectrica deschid ușa dezvoltării economice la nivel național. Recent, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat pentru acest an un buget de investiții de 914 milioane de lei, cu 30% mai mare decât anul trecut. Iar ritmul va continua să crească. Ne propunem ca, în următorii ani, să ajungem progresiv la investiții anuale de până la 1,3 miliarde de lei”, a precizat șeful Transelectrica.

Ajută la racordarea de noi capacități de producție din surse de energie regenerabilă

Trecerea la nivelul de tensiune de 400 kV răspunde cerințelor actuale de operare ale Sistemului Electroenergetic Național, crescând capacitatea, siguranța și flexibilitatea în exploatare. Investiția susține, totodată, alinierea rețelei de transport la standardele europene și la dinamica noilor fluxuri de energie.

Printre cele mai importante beneficii ale investiției din Stația Reșița se numără:

Creșterea capacității de interconectare – finalizarea stației de 400 kV Reșița a făcut posibilă operaționalizarea ambelor circuite ale LEA 400 kV de interconexiune Reșița – Pancevo, ceea ce conduce la creșterea cu până la 1000 MW a capacității de transport în relația România – Serbia. În același timp, finalizarea stației de 400 kV Reșița permite evacuarea puterii din stația Porțile de Fier la nivelul de tensiune de 400 kV, reprezentând un pas înainte pentru închiderea inelului de 400 kV – Axul Banat.

Consolidarea rețelei de transport – optimizarea fluxurilor de putere și reducerea pierderilor tehnologice;

Facilitarea integrării energiei regenerabile – crearea condițiilor pentru racordarea de noi capacități de producție din surse de energie regenerabilă.

Investiția face parte din Etapa I a programului amplu de dezvoltare și modernizare a Magistralei energetice de 400 kV din vestul țării – Axul Banat, susținut inclusiv prin Fondul pentru Modernizare, care va consolida infrastructura energetică din vestul României și va întări interconectarea cu rețeaua europeană ENTSO-E.

Potrivit companiei, lucrările au fost realizate de Asocierea Siemens Energy SRL (lider), Electrogrup SA, Retrasib SA și subcontractorul Energotech, precum și de Dacom Impex SRL și se înscriu în proiectul strategic „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier–Reșița–Timișoara–Săcălaz–Arad/ Stația 400/220/110 kV Reșița”.

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența conducerii companiei, a Dispecerului Energetic Național (DEN), a autorităților locale și a contractorilor, dar și a 50 de studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universității Politehnice Timișoara.