CNAIR anunță că drumul expres care va conecta frontiera ucraineană a primit undă verde

Anunțul a fost făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol. „Undă verde pentru cele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret”, a transmis Pistol, marți, pe Facebook.

Drumul va fi realizat prin fonduri SAFE în valoare de 3,72 miliarde lei, fără TVA. Șoseaua de 43 de kilometri va putea fi construită după ce au fost respinse contestațiile.

„Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins astăzi toate cele 8 contestații formulate împotriva atribuirii contractelor pentru primele loturi dintre Suceava și Bălcăuți. CNSC a menținut integral rezultatul stabilit de CNAIR pe 7 aprilie 2026”, a scris Cristian Pistol.

Drum expres cu importanță economică și strategică

Directorul CNAIR a subliniat importanța proiectului.

„Acest drum nu este doar infrastructură rutieră. Este axa care conectează România la granița nordică, către frontiera cu Ucraina. Este parte din arhitectura de mobilitate strategică a flancului estic NATO. Este o investiție în securitatea României, finanțată prin instrumentul european dedicat capacităților de apărare. În contextul actual din regiunea noastră, fiecare kilometru de drum expres construit între Suceava și Siret are valoare dublă: economică pentru Bucovina și strategică pentru întreaga țară”, a adăugat Cristian Pistol.

Pentru a demara proiectarea viitorului drum mai este necesară o procedură.

„Pentru a putea semna contractele și a demara proiectarea, este necesar ca Ministerul Transporturilor să asigure creditele de angajament aferente. Procedura CNSC este validată, echipele CNAIR sunt pregătite, finanțarea europeană prin SAFE este alocată. Așteptăm pasul administrativ care depinde de Minister”, a precizat directorul CNAIR.