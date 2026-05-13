Slovacia a închis temporar punctele de frontieră cu Ucraina din „motive de securitate”

Slovacia a închis toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, au anunțat miercuri autoritățile, invocând „motive de securitate”.
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 20:00, Știri externe
Administrația Financiară a Slovaciei a anunțat că toate punctele de frontieră de la granița cu Ucraina au fost închise în jurul orei locale 15:00, potrivit dpa.

„Din motive de securitate, toate punctele de trecere de la granița cu Ucraina vor fi închise începând de miercuri, aproximativ ora 15:00, până la noi ordine”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Kovac.

Autoritățile au recomandat populației să urmărească informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile poliției și ale Administrației Financiare.

Postul slovac TA3 a relatat ulterior, citând poliția, că punctele de frontieră au fost redeschise după aproximativ două ore. Potrivit aceleiași surse, Ucraina ar fi solicitat închiderea temporară a punctelor de trecere.

Ulterior, TA3 a relatat, citând surse ucrainene, că atacurile cu drone rusești din regiunea de frontieră Transcarpatia au fost motivul solicitării făcute de Ucraina.

Slovacia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, și Ucraina au o frontieră comună de aproximativ 50 de kilometri.

