Polițiști de frontieră și vameși din Suceava implicați în contrabandă cu mărfuri din Ucraina

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea a 7 persoane (dintre care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali) și măsura controlului judiciar față de alți 5 persoane. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită și dare de mită, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor DIICOT persoanele vizate de anchetă, unele cu dublă cetățenie ar fi făcut contrabandă cu țigări, butelii conținând agent refrigerant și pesticide.

„Din probatoriul administrat în cele două cauze penale a rezultat că, în anii 2024 și 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetățenie, ucraineană și română, au constituit trei grupuri infracționale organizate, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă: țigarete și butelii conținând agent refrigerant, respectiv pesticide.

În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfășurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracțional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de țigarete, precum și 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piața din România, în mod ilegal”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Marfa de contrabandă din Ucraina, introdusă în România cu ajutorul angajaților din vamă

Anchetatorii spun că introducerea respectivelor bunuri din Ucraina în România a beneficiat de sprijinul funcționarilor publici implicați în realizarea controlului de frontieră. Aceștia au controlat superficial mijlocul de transport, deși, având în vedere cantitatea de mărfuri transportată sau natura lor, s-ar fi impus cel puțin descărcarea parțială a bunurilor, ceea ce ar fi condus la găsirea țigărilor și a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.

„De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost probată comiterea unei alte asemenea infracțiuni, comise în cadrul unui grup infracțional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe lângă alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant.

Și de această dată, respectiva introducere de mărfuri a beneficiat de concursul funcționarilor publici implicați în realizarea controlului de frontieră, care nu au verificat cele două autovehicule în care erau transportate mărfurile.

Din cercetările efectuate în cadrul primului dosar penal a reieșit și faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au introdus, cu regularitate, din Ucraina în România, prin sustragere de la controlul vamal, atât țigarete, cât și o gamă diversă de alte bunuri și mărfuri, a căror cantitate dovedea caracterul comercial”, se arată în comunicat.

Astfel, s-a stabilit că pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetări, în majoritate de cetățenie ucraineană sau cu dublă cetățenie româno-ucraineană, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava, și Racovăț, din județul Botoșani.

DIICOT a extins cercetările

Având în vedere datele obținute din anchetă, DIICOT a extins cercetările și cu privire la alte persoane, cu preocupări similare de introducere din Ucraina în România, a bunurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, context în care s-a stabilit că și aceștia folosesc, alternativ, aceleași puncte de intrare.