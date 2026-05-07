O adolescentă de 16 ani din Târgoviște a dispărut de acasă. Polițiștii o caută

Polițiștii au oferit semnalmentele fetei a cărei dispariție a fost anunțată joi seară.

„În această seară, 7 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, IONESCU ROXANA-CĂTĂLINA în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Târgoviște și nu a mai revenit.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu blugi albaștri, geacă neagră, tricou negru și adidași”, a transmis IPJ Dâmbovița.

Polițiștii fac apel la persoanele care dețin informații utile în vederea identificării tinerei să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.