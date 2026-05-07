O adolescentă de 16 ani din Târgoviște a dispărut de acasă. Polițiștii o caută

O adolescentă în vârstă de 16 ani, din Târgoviște este căutată de polițiști după ce mama sa a anunțat că fata a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii fac apel la cei care pot oferi informații despre tânără să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.
Laurentiu Marinov
07 mai 2026, 23:35, Social

Polițiștii au oferit semnalmentele fetei a cărei dispariție a fost anunțată joi seară.

„În această seară, 7 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, IONESCU ROXANA-CĂTĂLINA în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Târgoviște și nu a mai revenit.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu blugi albaștri, geacă neagră, tricou negru și adidași”, a transmis IPJ Dâmbovița.

Polițiștii fac apel la persoanele care dețin informații utile în vederea identificării tinerei să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

