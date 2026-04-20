Un tânăr și o adolescentă din Teleorman ar fi obligat o fată de 13 ani să se prostitueze

Tânărul de 26 de ani a fost reținut, vineri, de procurorii DIICOT Teleorman, iar adolescenta de 17 ani s-a ales cu măsura controlului judiciar. Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic cu minori și complicitate la trafic cu minori, informează autoritățile.

„Din probele administrate în cadrul dosarului penal, a reieșit faptul că, în februarie 2026, inculpatul, cu sprijinul coinculpatei, a racolat o victima minoră, în vârstă de 13 ani, în scopul exploatării sexuale. În acest context, inculpatul a adăpostit în locuința sa persoana vătămată unde, prin constrângere fizică şi morală, a determinat-o să practice prostituția.

De asemenea, aceasta a transportat victima și în alte locații de pe raza județului Teleorman, unde inculpatul a identificat clienţi interesați să întreţină relaţii sexuale contra cost. Sumele de bani obținute de victima minoră au fost însușite de către inculpat”, informează DIICOT Teleorman.

Potrivit procurorilor, fata de 13 ani a reușit să scape din locuința tânărului de 26 de ani. Acesta, alături de de adolescenta care îi era complice, a încercat să o readucă ulterior acasă la el pentru continuarea actelor de prostituție.

Ei au încercat să o răpească pe fata de 13 ani și să o bage cu forța într-o mașină, însă nu au reușit pentru că fata s-a zbătut. Ca urmare a violențelor celor doi, fata a avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale, potrivit raportului medico-legal.

Vineri, bărbatul de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.