20 de tinere, obligate să se prostitueze într-un club din Viena. Rețeaua ar fi obținut venituri de 1,5 milioane de euro

Polițiștii și procurorii DIICOT din Pitești au dispus reținerea a trei bărbați și a unei femei, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând din ianuarie 2023, trei dintre inculpați au constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată pentru exploatarea sexuală a unor tinere.

Ulterior, la grupul infracțional organizat au aderat și mai mulți suspecți.

Peste 20 de tinere vulnerabile, unele cunoscute cu afecțiuni psihice, provenite din familii dezorganizate și lipsite de posibilități materiale, au fost induse în eroare prin simularea unor relații de iubire. Ulterior, acestea au fost duse în Austria, unde au fost obligate, inclusiv prin acte de violență fizică și psihică, să practice prostituția într-un club din Viena, administrat, în fapt, de către grupul infracțional organizat.

Sub coordonarea liderului, un inculpat în vârstă de 41 de ani, membrii au acționat pe paliere bine definite, respectiv de recrutare, transport, transfer, adăpostire a persoanelor vătămate, precum și de determinare și înlesnire a practicării prostituției în folosul material al structurii de criminalitate organizată.

Percheziții în România și Austria

Sumele de bani obținute din activitatea infracțională, aproximativ 1.500.000 euro, au fost transferate către apropiați ai inculpaților, fiind ulterior utilizate pentru achiziționarea de imobile și autoturisme de lux.

Procurorii și polițiștii au făcut joi opt percheziții domiciliare în județele Buzău și Prahova.

Simultan, autoritățile judiciare din Austria au efectuat trei percheziții domiciliare, în Viena.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.