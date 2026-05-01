Tânăr cu dublă cetățenie, reținut după ce a fost prins cu 11 kilograme de Canabis. Drogurile urmau să fie vândute pe litoral

„La data de 1 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus reținerea unui inculpat, in vârstă de 25 de ani, persoană cu dublă cetățenie, siriană și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”, au informat procurorii DIICOT.

Joi, tânărul a fost prins în flagrant pe A2, la nod ieșire Cernica, transportând peste 11 kilograme de Canabis în mașina sa. Potrivit procurorilor, drogurile urmau să vie vândute consumatorilor de pe litoral.

După ce l-au prins pe tânăr, anchetatorii au descins la trei adrese, acolo unde au găsit și ridicat alte circa 5 kilograme de canabis, porționate în zece pungi, circa 25 grame rezină de canabis, 3 cântare electronice de mare precizie, precum și alte mijloace de probă.

Tânărul siriano-român va fi prezentat în fața magistraților Tribunalului București cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.