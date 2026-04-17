Captură la Târgu Mureș: doi bărbați arestați după ce au adus peste 13 kilograme de canabis din Spania

Joi, 16 aprilie 2026, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus reținerea a doi inculpați, în vârstă de 32 și 34 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Din probele strânse în acest caz a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2026, cei doi bărbați au procurat din Spania o cantitate importantă de droguri de risc.

Drogurile au fost trimise în România prin intermediul unei firme de coletărie, care este o metodă folosită pentru a evita controalele.

Miercuri, 15 aprilie 2026, inculpații au fost prinși de autorități în timp ce încercau să ridice coletul. În interiorul acestuia se afla o cantitate de peste 13 kilograme de canabis, drog de risc, care urma să fie comercializată.

După reținere, dosarul a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș. Acesta a decis arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare din acest caz au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, care au contribuit la documentarea faptelor și prinderea suspecților.

Autoritățile au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, dar și de prezumția de nevinovăție.