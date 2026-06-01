Prima pagină » Social » Copil de 12 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Neamț

Copil de 12 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Neamț

Luni, un copil de 12 ani a fost electrocutat, după ce s-a urcat pe vagonul unui tren staționat în gara din orașul Târgu Neamț.
Copil de 12 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Neamț
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Daiana Rob
01 iun. 2026, 19:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a întâmplat luni, în jurul orei 15:40. Un martor la scenă a anunțat autoritățile. Băiețelul care s-a electrocutat a urcat pe trenul staționat în gară alături de un alt prieten al său.

La fața locului au intervenit pompierii ISU Târgu Neamț, un echipaj SAJ, dar și polițiștii IPJ Neamț.

„Ajunse la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un copil în vârstă de aproximativ 12 ani care s-a urcat pe vagonul trenului a fost electrocutat”, potrivit ISU Neamț.

Băiețelul de 12 ani, cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, a fost preluat de echipajul SAJ și dus la spital.

Celălalt copil nu a prezentat leziuni, potrivit pompierilor.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia