Prima pagină » Social » Autospecială de Poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a depășit viteza legală

Autospecială de Poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a depășit viteza legală

O autospecială de Poliție a fost trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a depășit viteza legală. Incidentul s-a produs la Galați. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a început o anchetă.
Autospecială de Poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a depășit viteza legală
Petru Mazilu
01 iun. 2026, 16:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O autospecială de Poliție a fost trasă pe dreapta de polițiștii de la Biroului Rutier Galați deoarece circula cu viteză. Incidentul s-a produs în orașul Galați.

„Din primele verificări efectuate a reieșit că, la data de 31 mai 2026, polițiști din cadrul Biroului Rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, au depistat în trafic o autospecială de poliție aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula în municipiul Galați cu o viteză peste limita legală admisă”, a transmis IPJ Galați.

Verificările preliminare au indicat faptul că „echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.”

Anchetă internă la Galați

Șefii IPJ au solicitat o anchetă internă pentru a afla de ce agentul a condus autospeciala MAI depășind limita legală admisă.

„Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat. La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de concluziile rezultate”, a precizat IPJ Galați.

Rezultatele anchetei vor fi anunțate public.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Volodimir Zelenski a făcut o greșeală fatală care a indignat Polonia. De ce ar putea să rămână fără Ordinul Vulturul Alb
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia