Autospecială de Poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a depășit viteza legală

O autospecială de Poliție a fost trasă pe dreapta de polițiștii de la Biroului Rutier Galați deoarece circula cu viteză. Incidentul s-a produs în orașul Galați.

„Din primele verificări efectuate a reieșit că, la data de 31 mai 2026, polițiști din cadrul Biroului Rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, au depistat în trafic o autospecială de poliție aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula în municipiul Galați cu o viteză peste limita legală admisă”, a transmis IPJ Galați.

Verificările preliminare au indicat faptul că „echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.”

Anchetă internă la Galați

Șefii IPJ au solicitat o anchetă internă pentru a afla de ce agentul a condus autospeciala MAI depășind limita legală admisă.

„Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat. La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de concluziile rezultate”, a precizat IPJ Galați.

Rezultatele anchetei vor fi anunțate public.