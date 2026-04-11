Șofer din București prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania

Potrivit IPJ Cluj, sâmbătă, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda–Borș, au depistat o mașină care circula pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, din direcția Gilău către Turda, cu viteza de 248 km/h.

În urma verificărilor făcute, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 36 de ani, din București.

Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depășea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 118 km/h.

Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.