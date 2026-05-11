Doi români care se dădeau drept polițiști au jefuit un camionagiu bulgar în Ungaria

Infracțiunea a avut loc în zori, pe 4 mai, la zona de odihnă din Lajosmizse de pe autostrada M5. Un șofer de camion bulgar dormea în vehiculul său când doi bărbați români l-au trezit. Unul s-a dat drept polițist și i-a cerut să-și arate banii. Când șoferul a scos pachetul cu câteva mii de euro, falsul polițist i l-a smuls din mână. Cei doi au fugit imediat, notează Origo.

Prinși în câteva ore

Anchetatorii din Kecskemét au acționat rapid. Au identificat mașina folosită de infractori cu ajutorul bazelor de date ale poliției și al sistemelor de interogare a vinietelor. Știau exact unde vor apărea cei doi.

Cei doi cetățeni români, în vârstă de 36 și 38 de ani, au fost reținuți pe autostradă. Ambii au fost arestați.

Nu a fost prima lor ispravă

Șoferul bulgar l-a recunoscut fără echivoc pe cel care l-a jefuit, după ce i s-a arătat o fotografie. Ancheta a stabilit că cei doi pot fi asociați cu mai multe infracțiuni similare comise anterior pe autostrăzi. Au fost reținuți ca suspecți pentru furturi de valoare mare.

Avertismentul poliției

Autoritățile reamintesc că polițiștii nu solicită niciodată prezentarea sau predarea de numerar în timpul controalelor rutiere. Oricine se confruntă cu o astfel de situație trebuie să sune imediat la 112.