Vicepreședinta unei țări ar putea fi pusă sub acuzare și exclusă din viața publică

Camera Reprezentanților din Filipine vrea să o pună sub acuzare pe vicepreședinta Sara Duterte, fiica fostului președinte Rodrigo Duterte, potrivit Al Jazeera. Procedura parlamentară are loc luni și reprezintă cel mai recent episod din conflictul politic dintre familia Duterte și președintele Ferdinand Marcos Jr.

Acuzațiile împotriva lui Duterte includ două încălcări ale constituției și trădarea încrederii publice prin utilizarea abuzivă de fonduri guvernamentale confidențiale, nedezvăluirea averii sale și luare de mită. Printre altele, acuzatorii săi vorbesc despre tranzacții bancare suspecte în valoare de peste 110 milioane de dolari. De asemenea, Sara Duterte este suspectată de implicarea în amenințările cu moartea la adresa lui Marcos, a soției sale, Liza Araneta, și a fostului președinte al Camerei, Martin Romualdez.

Parlamentarii solicită înlăturarea lui Duterte din funcția de vicepreședinte și interzicerea de a mai ocupă o funcție guvernamentală.

Pentru a fi aprobată, procedura are nevoie de o treime din voturile parlamentarilor din Camera Reprezentanților. Inițiatorii procedurii susțin că au voturile necesare. De altfel, o moțiune similară a fost adoptată în 2025. Totuși, vicepreședinta a rămas în funcție deoarece procedura a fost anulată de Curtea Supremă din cauza unor chestiuni tehnice.