PNL acuză PSD de lipsa unei soluții pentru guvernarea țării

PNL acuză PSD de lipsa unei soluții serioase pentru guvernarea țării, într-un comunicat de presă transmis luni.
Foto: PNL
Ioana Târziu
11 mai 2026, 12:31, Politic
Partidul Național Liberal a emis, luni, un comunicat de presă, unde acuză Partidul Social Democrat de neprezentarea unei soluții pentru guvernarea țării, în contextul în care a decis „demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR”.

De asemenea, partidul liberal menționează că această criză, politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial și costă România: „Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni”.

PSD, obligat să prezinte soluțiile pentru noul guvern

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, se mai arată în comunicatul de presă.

PNL declară că, timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp, să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente.

„Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru”, a mai declarat partidul, adăugând că PSD nu poate să provoace o criză politică, iar apoi să lase țara în incertitudine.

