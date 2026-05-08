Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD pe tema deficitului și comparație cu Grecia: „În 2024, cu Grindeanu în Guvern, România a avut deficit de 9,3% din PIB”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj critic la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul discuțiilor despre deficitul bugetar și riscul de recesiune.

Acesta a făcut o comparație cu situația din Grecia din perioada crizei economice, susținând că România a evitat un scenariu similar prin măsuri corective luate anterior.

„Când îl mai auzim pe domnul Grindeanu că vorbește despre deficit și recesiune, vă rog să îi spunem următorul lucru: În anul 2024, cu premier PSD și cu domnul Grindeanu în Guvern, România a avut un deficit de 9,3% din PIB. În anul 2008, Grecia a avut un deficit de 9,8% din PIB, nu a luat nicio măsură corectivă, iar în anul 2009 a ajuns la un deficit de 15% din PIB și a intrat într-o criză de 10 ani. Rata șomajului în Grecia a ajuns la 27% în timpul crizei. Noi am evitat o asemenea criză, fiindcă premierul Bolojan a luat măsurile corective anul trecut. Să nu fim ca Grecia! Să nu fim ca domnul Grindeanu!”, a transmis Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că diferența dintre România și Grecia a fost reacția rapidă la dezechilibrele bugetare. El a avertizat că lipsa măsurilor poate duce la efecte economice grave pe termen lung.