Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD pe tema deficitului și comparație cu Grecia: „În 2024, cu Grindeanu în Guvern, România a avut deficit de 9,3% din PIB”

Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD pe tema deficitului și comparație cu Grecia: „În 2024, cu Grindeanu în Guvern, România a avut deficit de 9,3% din PIB”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat PSD și pe Sorin Grindeanu pe tema deficitului bugetar. El a susținut că măsurile luate de guvernarea Bolojan au prevenit o posibilă criză economică.
Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD pe tema deficitului și comparație cu Grecia: „În 2024, cu Grindeanu în Guvern, România a avut deficit de 9,3% din PIB
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Nițu Maria
08 mai 2026, 22:28, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj critic la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul discuțiilor despre deficitul bugetar și riscul de recesiune.

Acesta a făcut o comparație cu situația din Grecia din perioada crizei economice, susținând că România a evitat un scenariu similar prin măsuri corective luate anterior.

„Când îl mai auzim pe domnul Grindeanu că vorbește despre deficit și recesiune, vă rog să îi spunem următorul lucru: În anul 2024, cu premier PSD și cu domnul Grindeanu în Guvern, România a avut un deficit de 9,3% din PIB. În anul 2008, Grecia a avut un deficit de 9,8% din PIB, nu a luat nicio măsură corectivă, iar în anul 2009 a ajuns la un deficit de 15% din PIB și a intrat într-o criză de 10 ani. Rata șomajului în Grecia a ajuns la 27% în timpul crizei. Noi am evitat o asemenea criză, fiindcă premierul Bolojan a luat măsurile corective anul trecut. Să nu fim ca Grecia! Să nu fim ca domnul Grindeanu!”, a transmis Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că diferența dintre România și Grecia a fost reacția rapidă la dezechilibrele bugetare. El a avertizat că lipsa măsurilor poate duce la efecte economice grave pe termen lung.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
Cancan
FOTO. Paula Badosa a pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor