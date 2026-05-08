Csoma Botond: UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier

Csoma Botond spune că UDMR vrea refacerea coaliției sau Guvern minoritar, deși admite că a doua variantă nu ar fi fezabilă.

„Dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele proeuropene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AUR va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine. Dar a greșit PSD că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu partidul extremist AUR”, a spus deputatul la RFI.

Întrebat dacă i s-ar părea o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan, deputatul UDMR a răspuns: „Dacă PSD ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD ar fi de acord (…). Noi nu am votat moțiunea de cenzură, noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă, am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou”.

„Trebuie majoritate solidă în Parlament”

Csoma Botond precizează că UDMR ar face parte dintr-un Guvern minoritar, însă numai dacă acesta nu ar fi susținut de AUR.

„Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest Guvern? Dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament, pentru a învesti un Guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea Guvern minoritar”, a spus el.

Deputatul UDMR consideră că „pentru a continua reformele, trebuie să avem o majoritate solidă în Parlament. Nu știu cu ce premier. Am înțeles că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat. Nu știu dacă un premier tehnocrat va avea autoritatea necesară să conducă o coaliție complicată din punct de vedere politic, formată eventual din patru formațiuni politice, nu știu, vom vedea aceste lucruri”.