„Apocalipsa economică promisă nu a venit”. Sorin Grindeanu afirmă că „piețele au dat verdictul lor” după demiterea lui Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat joi, într-o postare pe Facebook, că evoluțiile din ultimele zile de pe piața financiară indică o reacție pozitivă a investitorilor, în ciuda faptului că Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 5 mai.

„De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor – exact opusul celui anunțat pe toate canalele: Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv, dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând, iar cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”, a scris liderul social-democrat pe Facebook.

„Aceasta NU este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor”, a mai adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că semnalele venite din partea investitorilor trebuie urmate de măsuri rapide pentru relansarea economiei și accelerarea proiectelor publice.

„Aceasta înseamnă reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze. Repornirea economiei și stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorități ale României post-Bolojan!”, a conchis acesta.