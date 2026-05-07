Pedeapsa fostului premier al Coreei de Sud a fost redusă în dosarul legii marțiale

Înalta Curte din Seul a decis că Han a avut un rol important în susținerea decretării legii marțiale. Procuratura l-a acuzat de legitimizarea măsurii prin propunerea convocării unei ședințe de guvern înainte de anunțul oficial al fostului președinte Yoon, notează agenția Yonhap.

Fostul prim ministru ar fi încercat să obțină semnăturile membrilor cabinetului pe un document legat de legea marțială și ar fi analizat măsuri precum întreruperea alimentării cu energie electrică și apă pentru publicații media critice față de administrație.

De asemenea, Han este acuzat că a semnat o versiune revizuită a proclamației privind legea marțială după ridicarea acesteia și că a oferit declarații false în timpul procesului de suspendare al fostului președinte.

Curtea de apel a menținut majoritatea acuzațiilor și concluziilor instanței inferioare, însă l-a achitat parțial pe Han pentru mărturie mincinoasă.

Fostul premier se află în detenție din ianuarie 2026 după ce a fost condamnat în prima instanță la 23 de ani de închisoare.