Grindeanu, dacă PSD mai vrea o guvernare cu USR: „Am lăsat deschise toate variantele”

Invitat în cadrul emisiunii „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, de la Gândul, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă mai vede posibilă o guvernare alături de USR.

Liderul PSD a declarat că „dacă la acea consultare internă pe care am făcut-o noi în urmă cu vreo două săptămâni, am fi avut a doua întrebare dacă mai dorim continuarea unei coaliții cu USR, eu cred că am fi avut procent mai mare de 97,7 că nu”.

Însă, Grindeanu a adăugat că lasă toate variantele deschise.

PSD vrea o soluție, chiar dacă trebuie făcute compromisuri

„PSD dorește găsirea unei soluții, dacă asta înseamnă ca fiecare dintre noi să lăsăm de la noi ceva”, a concluzionat liderul PSD.

În cadrul aceleiași emisiuni, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații își doresc să reconstituie fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. A exclus varianta unui guvern minoritar, pe care a numit-o „guvern de sacrificiu”. A precizat că PSD are 128 de parlamentari și că majoritățile se pot face și fără el, dar și că nicio formulă fără PSD sau fără parteneri suficienți nu asigură majoritatea necesară.