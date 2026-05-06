Prima pagină » Știrile zilei » Grindeanu, dacă PSD mai vrea o guvernare cu USR: „Am lăsat deschise toate variantele”

Grindeanu, dacă PSD mai vrea o guvernare cu USR: „Am lăsat deschise toate variantele”

Liderul PSD Sorin Grindeanu, întrebat dacă partidul său mai vrea o guvernare cu USR, a declarat că lasă deschise toate variantele.
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ioana Târziu
06 mai 2026, 16:22, Politic

Invitat în cadrul emisiunii „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, de la Gândul, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă mai vede posibilă o guvernare alături de USR.

Liderul PSD a declarat că „dacă la acea consultare internă pe care am făcut-o noi în urmă cu vreo două săptămâni, am fi avut a doua întrebare dacă mai dorim continuarea unei coaliții cu USR, eu cred că am fi avut procent mai mare de 97,7 că nu”.

Însă, Grindeanu a adăugat că lasă toate variantele deschise.

PSD vrea o soluție, chiar dacă trebuie făcute compromisuri

„PSD dorește găsirea unei soluții, dacă asta înseamnă ca fiecare dintre noi să lăsăm de la noi ceva”, a concluzionat liderul PSD.

În cadrul aceleiași emisiuni, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații își doresc să reconstituie fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. A exclus varianta unui guvern minoritar, pe care a numit-o „guvern de sacrificiu”. A precizat că PSD are 128 de parlamentari și că majoritățile se pot face și fără el, dar și că nicio formulă fără PSD sau fără parteneri suficienți nu asigură majoritatea necesară.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor