Kelemen Hunor: Opțiunea noastră este să refacem coaliția

„Opțiunea noastră este să refacem coaliția”

„Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre ele”, a spus miercuri președintele UDMR.

UDMR exclude guvernul minoritar

Liderul a afirmat că exclude o formulă de guvern minoritară, invocând dificultățile cu care a funcționat coaliția de guvernare.

„Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că și o coaliție majoritară funcționează greu, deci eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect cu fiecare om câte un vot în Parlamentul României”, susține Kelemen Hunor.

Riscul alegerilor anticipate și formarea unui nou guvern

Liderul UDMR a punctat că formarea unui nou guvern este o chestiune de săptămâni, atrăgând atenția asupra riscurilor financiare aferente instabilității politice.

„În două trei săptămâni maxim ar trebui să avem (n.r. guvern), fiindcă și așa deja sunt probleme legate de percepția noastră în străinătate. Și trebuie să recunoaștem. Asta este situația. Finanțarea deficitului costă. Și va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluție”, declară Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a avertizat și împotriva organizării de alegeri anticipate subliniind că un astfel de demers ar aduce AUR la guvernare.

„Aici sunt de acord cu președintele, că nu vom ajunge la anticipate, nu ar trebui să ajungem la anticipate. Ce se poate teoretic, se poate și practic. Dar eu cred că astăzi, dacă mergem în anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea țării celor de la AUR”, declară liderul UDMR.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin la o zi după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor.

PNL și USR refuza colaborarea cu PSD

În urma demiterii guvernului PNL și USR au decis intern să nu mai formeze majorități parlamentare cu PSD.

„Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă”, afirma președintele USR, Dominic Fritz.

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea. În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție”, au transmis liberalii marți seara.