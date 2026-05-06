Deținuții mai sunt aduși în fața instanței doar atunci când judecătorul apreciază că e necesar

Persoanele aflate în detenție sunt aduse în fața instanței doar atunci când judecătorul apreciază că este necesar, iar în celelalte situații participarea se realizează prin videoconferință, de la locul de detenție, proeictul de lege fiind adoptat, miercuri, de Camera Deputaților.
Laura Buciu
06 mai 2026, 13:22, Politic

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, în urma reexaminării, proiectul de lege inițiat în 2025 pentru modificarea Codului de procedură penală, astfel încât o persoană aflată în detenție să nu mai fie adus în fața instanței decât dacă judecătorul consideră că este absolut necesar.

Inițiatoarea, Alina Gorghiu (PNL), spune că forma adoptată de Parlament răspunde solicitărilor formulate în cererea de reexaminare transmisă de Președintele României și asigură un echilibru corect între necesitatea eficientizării procedurilor și respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

„Legea introduce o regulă clară: persoanele aflate în detenție sunt aduse în fața instanței doar atunci când judecătorul apreciază că acest lucru este necesar, iar în celelalte situații participarea se realizează prin videoconferință, de la locul de detenție, în condiții care garantează exercitarea deplină a dreptului la apărare. Această soluție legislativă are un impact direct asupra scurtării termenelor de judecată; asupra eliminării întârzierilor generate de proceduri logistice sau de situații utilizate pentru amânări; asupra creșterii eficienței și predictibilității actului de justiție și asupra utilizării instrumentelor moderne în sistemul judiciar. Este un proiect care răspunde unei nevoi reale: mai puține pretexte pentru amânări și mai multă justiție efectivă. În același timp, dreptul la apărare este pe deplin exercitat — aceasta este garanția pe care legea o aduce”, a declarat inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu.

