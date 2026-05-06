De la DNA, la PNL. Dinu Iancu Sălăjanu, sub control judiciar DNA, în ședința PNL condusă de Ilie Bolojan

Liderul PNL Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, autosuspendat din funcția de șef al PNL Sălaj și plasat sub măsura preventivă a control judiciar DNA, a participat marți seară, alături de liderii PNL conduși de Ilie Bolojan, la ședința în care liberalii au decis să rămână în Opoziție.

Informația este confirmată atât de surse liberale cât și de fotografiile Mediafax. La conferința de presă făcută de Ilie Bolojan la finalul ședinței DNA, Dinu Iancu Sălăjanu s-a plasat undeva mai în spate, în al treilea rând, pentru a fi alături de președintele PNL, Ilie Bolojan, atunci când anunță plasarea în Opoziție a partidului, după demiterea Guvernului Bolojan de către Parlament, prin adoptarea moțiunii de cenzură.

O parte din liderii PNL au spus că au fost mirați când l-au văzut pe Dinu Iancu Sălăjanu, aflat sub măsură preventivă, în ședința PNL convocată de Ilie Bolojan.

Dinu Iancu Sălăjanu, acuzat de DNA de favorizarea unor firme

Dinu Iancu Sălăjanu, președinte al CJ Sălaj, este acuzat oficial de DNA Cluj, de săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

DNA Cluj susține că „în zilele de 20 septembrie 2024 și 2 iulie 2025, inculpatul Iancu Sălăjanu Dinu, ca șef al CJ Sălaj, ar fi emis două dispoziții prin care ar fi completat comisia de evaluare a ofertelor cu patru experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii pentru elaborarea documentației tehnice aferente realizării unor lucrări de drum expres. Cei patru experți ar fi fost cooptați în comisia de evaluare a ofertelor, deși s-ar fi aflat în conflict de interese, în sensul că ar fi fost interpuși ai uneia dintre societățile ofertante, împrejurare de natură să afecteze corectitudinea procedurii de atribuire.

Anterior, la data de 18 octombrie 2022, același inculpat ar fi emis o dispoziție prin care ar fi completat o altă comisie de evaluare cu doi experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii privind elaborarea documentației tehnice și acordarea de asistență tehnică pentru lucrări de investiții la un spital, situație care, de asemenea, ar fi fost de natură să influențeze atribuirea contractului.

Ca urmare a atribuirii celor două contracte către firma favorizată, în condițiile descrise, s-ar fi produs un prejudiciu în dauna Consiliului Județean Sălaj, estimat la 75.000 lei, precum și afectarea intereselor legitime ale celorlalți participanți la procedurile de achiziție publică”.

Pe 22 aprilie 2026, DNA Cluj l-a plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pe Dinu Iancu Sălăjanu, pentru o perioadă de 60 de zile, interzicându-i printre altele să ocupe și funcția de șef al CJ Sălaj.

Pe 23 aprilie 2026, Dinu Iancu Sălăjanu a anunțat printr-un comunicat că se autosuspendă din funcția de președinte al PNL Sălaj, liderul PNL fiind în același timp și membru în Biroul Executiv al PNL, Regiunea Nord Vest, ca președinte al CJ Sălaj.

„Această decizie are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii’, anunța Sălăjanu.

Ulterior, Dinu Iancu Sălăjanu a contestat în instanță măsura controlului judiciar al DNA și interdicțiile impuse, iar pe 29 aprilie 2026, Tribunalul Sălaj a menținut controlul judiciar al DNA în ceea ce-l privește, dar a înlăturat interdicția de a exercita funcția de președinte al CJ Sălaj.

Pe 5 mai, Dinu Iancu Sălăjanu a venit la București să participe la ședința extinsă a PNL, după demiterea lui Ilie Bolojan, în care liberalii au decis să rămână în opoziție.