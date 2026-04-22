UPDATE: Radu Moldovan demisionează din fruntea PSD Bistrița-Năsăud după percheziții

Radu Moldovan a ales să demisioneze din fruntea PSD Bistrița-Năsăud pentru a evita „orice neclarități sau efecte asupra activității organizației”.

UPDATE: Surse judiciare arată că și față de președintele CJ Bistrița Năsăud vor fi formulate acuzații de către anchetatori.

Procurorii DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldova, ar deține proprietăți în Franța pe numele altor persoane.

În prezent se fac percheziții pe teritoriul statului francez, în baza unui ordin european de anchetă cerut de DNA.

UPDATE Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, spune că nu a fost audiat

Întrebat despre motivul percheziților, Moldovan a spus că nu are multe detalii.

„Mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziție, au făcut perchezițiile de rigoare, au luat câteva documente”, a declarat oficialul, adăugând că mai multe informații pot oferi doar anchetatorii.

Referitor la întrebarea dacă a fost audiat, președintele CJ a răspuns negativ.

Întrebat dacă știe de ce mai mulți angajați ai instituției au fost conduși la audieri, Moldovan a spus că nu cunoaște detalii.

„Am fost însoțit de ei, s-au încheiat activitățile și ne-am luat la rămas bun acum 10 minute”, a precizat el.

La întrebarea despre percheziiile făcute la un notar public și la mai multe firme, oficialul a refuzat să comenteze.

„Am ieșit din respect pentru voi să vă dau o declarație, acum nu fac comentarii despre acest subiect”, a spus Moldovan.

Întrebat dacă a fost învinuit de ceva, președintele CJ a răspuns că deocamdată nu știe nimic concret.

„Am avut o percheziție acasă, am avut o percheziție în birou și cam atât”, a afirmat el.

UPDATE. La sediul CJ Bistrița Năsăud, pentru a participa la perchezițiile DNA, au fost aduși, potrivit Bistrițeanul,

Radu Moldovan – președintele CJ Bistrița Năsăud

Florin Moldovan – administratorul județului Bistrița Năsăud

Ciprian Oprea – Ceclan – director executiv în cadrul CJ Bistrița Năsăud

Rodica Botiș – specialist în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Ulterior, aceștia vor fi duși la audieri la DNA Cluj.

UPDATE.„La sediul Consiliului Județean Sălaj au loc verificări efectuate de către organele de cercetare. Instituția noastră manifestă o deschidere totală și colaborează pe deplin cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru bunul mers al anchetei. Vă asigurăm că activitatea administrativă a instituției se desfășoară în parametri normali”, a transmis președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, potrivit Monitorul de Sălaj.

Și Radu Moldovan, șeful CJ Bistrița, colaborează cu anchetatorii, anunță presa locală.

UPDATE. Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj și președinte al PNL Sălaj, a fost luni seară la București, la sediul PNL, alături de Ilie Bolojan. Dinu Iancu-Sălăjanu este și un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest. Luni seară, premierul Bolojan a avut prima reacție după ce peste 97% din social democrați au votat să-i retragă sprijinul politic. Bolojan a spus atunci că decizia PSD este complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România.

În cazul CJ Bistrița, perchezițiile DNA au loc la mai multe societăți comerciale: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții. Cele patru firme au activități de construcții și de prelucrare a lemnului. În cazul Frasinu, ar fi vizat patronul firmei.

UPDATE. Procurorii DNA l-au luat în vizor și pe președintele Consiliul Județean Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, tot pe contracte de achiziții. Ca și în Bistrița, și în Sălaj, procurorii vizează și alți funcționari din CJ cu atribuții pe achizițiile publice.

UPDATE. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.

Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române, anunță DNA.

Știrea inițială: DNA desfășoară percheziții la Consiliul Județean Bistrița Năsăud și la casa liderului PSD, Radu Moldovan, arată surse judiciare. Ancheta este desfășurată de DNA Cluj dar și de procurorii de la DNA central.

Potrivit presei locale, procurorii au ajuns deja la sediul CJ Bistrița și la domiciliul liderului PSD, Radu Moldovan. Surse Bistrițeanul.ro au precizat că și la constructorul Frasinul au loc percheziții.

Procurorii DNA suspectează săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, dar și fapte de corupție: luare și dare de mită.