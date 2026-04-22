Radu Moldovan demisionează din fruntea PSD Bistrița-Năsăud după percheziții

Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de

Moldovan. Filiala anunță că apreciază implicarea, munca și proiectele

transformate în fapte.

Moldovan a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației.

„Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan”.

Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și

muncă pentru oameni.

DNA a făcut, miercuri, percheziții la Consiliul Județean Bistrița Năsăud și la casa liderului PSD, Radu Moldovan, arătau surse judiciare.

Procurorii DNA suspectează săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, dar și fapte de corupție: luare și dare de mită.