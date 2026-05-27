Șeful poliției din Minneapolis a demisionat după ce a intervenit într-o anchetă

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, angajat să supravegheze reformele în urma uciderii lui George Floyd, a ales să demisioneze decât să se confrunte cu măsuri disciplinare pentru interferența cu o anchetă privind conduita sa, a anunțat primarul Jacob Frey.
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 00:12
O’Hara, care a condus poliția locală în timpul recentei represiuni federale privind imigrația din oraș, a fost anchetat sub acuzația că ar fi avut relații intime cu angajați ai primăriei, potrivit AP.

Deși aceste acuzații nu au fost niciodată confirmate, Frey a declarat că anchetatorii au descoperit că O’Hara a intervenit în anchetă. El este acuzat că a șters o fișă de contact de pe telefonul său mobil, în încercarea de a ascunde dovezile, și că i-a spus unui alt angajat al primăriei despre anchetă după ce i s-a cerut să păstreze secretul, potrivit unei mustrări scrise obținute de Associated Press.

Șeful poliției din Minneapolis are încă 17 plângeri

Primarul i-a spus lui O’Hara că va fi cercetat disciplinar, ceea ce ar putea include concedierea. El a ales să demisioneze în schimb, a spus Frey.

„A fost o decizie extrem de dureroasă, evident, dar am ajuns la concluzia că acest lucru era necesar pentru a menține încrederea publicului și că aceasta era modalitatea corectă de a merge mai departe ca oraș”, a spus Frey.

Orașul are încă 17 plângeri deschise împotriva lui O’Hara — separat de ancheta care a dus la măsuri disciplinare — și va continua investigațiile, a declarat purtătoarea de cuvânt a primăriei, Jennifer Lor. Lor nu a putut comenta natura acestor plângeri.

Minneapolis a încheiat un acord cu guvernul federal

O’Hara a devenit șeful departamentului în 2022, în timp ce acesta se afla în centrul unei controverse la nivel național privind rasismul și brutalitatea în activitatea poliției. Cu doi ani înainte, Floyd, un bărbat de culoare, fusese ucis de un ofițer alb în Minneapolis, ceea ce a declanșat proteste globale ale mișcării Black Lives Matter și apeluri la reducerea finanțării poliției.

Anul trecut, Minneapolis a încheiat un acord cu guvernul federal pentru a revizui politicile sale privind instruirea poliției și utilizarea forței în urma uciderii lui Floyd. Departamentul de Justiție al SUA, sub președintele Donald Trump, a anulat acordul câteva luni mai târziu.

 

