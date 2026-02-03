Ofițerii federali din Minneapolis vor primi camere video corporale în timpul operațiunilor din oraș

Agenții federali de imigrare detașați în Minneapolis, Minnesota, vor primi în curând camere video corporale, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS).

„Începând de acum, vom echipa cu camere video fiecare ofițer din teren din Minneapolis. Pe măsură ce vor fi disponibile fonduri, programul de camere video corporale va fi extins la nivel național. Vom achiziționa și vom echipa rapid cu camere video corporale forțele de ordine ale Departamentului Securității Interne din întreaga țară”, a scris luni secretarul DHS, Kristi Noem, pe platforma X.

Anunțul vine în contextul în care în care guvernul se confruntă cu reacții negative după ce în luna ianuarie, doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în urma unei intervenții masive a agenților federali de imigrare în zona Minneapolis, ca parte a unei acțiuni de combatere a imigrației ilegale.

Potrivit Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA, cei doi agenți implicați în împușcarea mortală a celui de-al doilea american, Alex Pretti, la sfârșitul lunii ianuarie, purtau camere video corporale. Aceștia au fost suspendați, a declarat agenția.