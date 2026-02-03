Prima pagină » Știri externe » Ofițerii federali din Minneapolis vor primi camere video corporale în timpul operațiunilor din oraș

Ofițerii federali din Minneapolis vor primi camere video corporale în timpul operațiunilor din oraș

Fiecare ofițer al Departamentului Securității Interne (DHS) din Minneapolis va primi câte o cameră video, care va fi purtată pe corp în timpul operațiunilor din oraș. Anunțul a fost făcut de secretarul DHS, Kristi Noem.
Ofițerii federali din Minneapolis vor primi camere video corporale în timpul operațiunilor din oraș
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 feb. 2026, 09:41, Știri externe

Agenții federali de imigrare detașați în Minneapolis, Minnesota, vor primi în curând camere video corporale, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS).

„Începând de acum, vom echipa cu camere video fiecare ofițer din teren din Minneapolis. Pe măsură ce vor fi disponibile fonduri, programul de camere video corporale va fi extins la nivel național. Vom achiziționa și vom echipa rapid cu camere video corporale forțele de ordine ale Departamentului Securității Interne din întreaga țară”, a scris luni secretarul DHS, Kristi Noem, pe platforma X.

Anunțul vine în contextul în care în care guvernul se confruntă cu reacții negative după ce în luna ianuarie, doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în urma unei intervenții masive a agenților federali de imigrare în zona Minneapolis, ca parte a unei acțiuni de combatere a imigrației ilegale.

Potrivit Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA, cei doi agenți implicați în împușcarea mortală a celui de-al doilea american, Alex Pretti, la sfârșitul lunii ianuarie, purtau camere video corporale. Aceștia au fost suspendați, a declarat agenția.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro! ”Vă rog să nu mai mințiți”
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
TOP 5 – Cele mai ciudate ciorbe din lume. Există vreo ciorbă românească în clasament?
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor