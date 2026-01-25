Prima pagină » Știri externe » Barack Obama, după ce agenții ICE au împușcat un bărbat în Minneapolis: Multe dintre valorile fundamentale ale SUA, din ce în ce mai amenințate

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a reacționat duminică seara în urma evenimentului produs în Minneapolis în acest weekend, când un bărbat a fost împușcat mortal de un agent ICE. „Multe dintre valorile noastre fundamentale ca națiune sunt din ce în ce mai amenințate”, avertizează Obama.
Barack Obama, după ce agenții ICE au împușcat un bărbat în Minneapolis: Multe dintre valorile fundamentale ale SUA, din ce în ce mai amenințate
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 ian. 2026, 00:11, Știri externe

Fostul președinte american Barack Obama a transmis, duminică, seara, un mesaj pe platforma X, referitor la tragedia produsă în acest weekend în Minneapolis, când un asistent medical a fost împușcat mortal de un agent ICE.

Obama a calificat moartea asistentului medical drept o „tragedie sfâșietoare” și a avertizat că „multe dintre valorile noastre fundamentale ca națiune sunt din ce în ce mai amenințate”.

Fostul președinte american a etichetat împușcăturile drept „un semnal de alarmă pentru fiecare american” și a subliniat că deși agenții ICE au o sarcină dificilă, „americanii se așteaptă ca aceștia să își îndeplinească îndatoririle într-un mod legal și responsabil (…) pentru a asigura siguranța publică”.

„Nu asta vedem în Minnesota. De fapt, vedem exact opusul. De câteva săptămâni, oamenii din toată țara sunt pe bună dreptate revoltați de spectacolul recruților ICE mascați și al altor agenți federali care acționează cu impunitate și recurg la tactici care par menite să intimideze, să hărțuiască, să provoace și să pună în pericol locuitorii unui important oraș american. Acest lucru trebuie să înceteze”, se mai arată în mesajul publicat de Obama pe X.

În acest sens, fostul președinte american se alătură liderilor locali și democraților din întreaga țară, solicitând ca agenții ICE să părăsească Minnesota.

A doua persoană împușcată mortal de un agent ICE în Minnesota de la începutul anului

Sâmbătă, Alex Pretti, un bărbat în vârstă de 37 de ani, asistent medical la ATI, a fost împușcat mortal de un agent ICE în Minneapolis. Tragedia vine la mai puțin de trei săptămâni după ce o femeie a fost împușcată, tot în Minneapolis, de un ofițer ICE.

Potrivit The Independent, imaginile video filmate de martori și analizate de Associated Press par să contrazică declarațiile administrației Trump, care a afirmat că agenții ICE au tras „în scop defensiv” asupra lui Pretti. Nicio înregistrare nu pare să-l arate cu o armă. Deși agenții ICE au descoperit că Pretti avea asupra sa un pistol semiautomat de 9 mm, el avea permis de port armă ascunsă.

În urma celor două evenimente, oamenii au ieșit în stradă să protesteze în mai multe orașe din țară, inclusiv New York, Los Angeles și Washington.

