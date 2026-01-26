Trump afirmă că administrația „analizează totul” în legătură cu tragedia din Minneapolis

Într-un scurt interviu acordat publicației The Wall Street Journal (WSJ), liderul de la Casa Albă a refuzat să spună dacă agentul ICE care a împușcat mortal bărbatul de 37 de ani a acționat sau nu corespunzător. Totuși, el a dat asigurări că administrația analizează evenimentul produs.

„Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”, a fost răspunsul lui Trump pentru sursa citată.

În cadrul interviului, Trump l-a criticat pe Alex Pretti, bărbatul în vârstă de 37 de ani care a fost împușcat de un agent federal al Patrulei de Frontieră, pentru că purta o armă în momentul în care s-a produs tragedia.

„Nu-mi plac împușcăturile. Nu-mi plac. Nu-mi place când cineva participă la o manifestație și are o armă foarte puternică, încărcată la maxim, cu două încărcătoare pline cu gloanțe. Nici asta nu e bine”, a spus Trump.

De asemenea, președintele american a mai semnalat disponibilitatea de a retrage în cele din urmă agenții ICE din zona Minneapolis, însă fără a oferi un termen în acest sens.

„La un moment dat, vom pleca. Noi am făcut, ei au făcut o treabă fenomenală. Vom lăsa acolo un alt grup de oameni pentru fraudele financiare”, a declarat Trump pentru WSJ.

A doua persoană ucisă de agenții ICE în Minneapolis în decurs de trei săptămâni

O persoană a murit în urma unui schimb de focuri care a avut loc sâmbătă dimineață în Minneapolis, în care au fost implicați agenți federali.

Membrii familiei spun că bărbatul ucis sâmbătă de un ofițer federal în Minneapolis era asistent medical la secția de terapie intensivă a Administrației Veteranilor.

Potrivit CNN, DHS a afirmat că acesta „a opus rezistență violentă” când polițiștii au încercat să-l dezarmeze, iar un agent l-a împușcat în legitimă apărare.

Incidentul de sâmbătă are loc la trei săptămâni după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, în sudul orașului Minneapolis.