Trump susține că mitingul de la Teheran cu sute de mii de oameni nu a avut loc fiind generat de IA

Președintele american Donald Trump susține că mitingul de la Teheran nu a avut loc fiind generat de Inteligența Artificială. La manifestația de susținere a regimului din Iran au participat 250.000 de oameni, au transmis iranienii.
Petru Mazilu
16 mart. 2026, 08:14, Social

Donald Trump a făcut declarația în timpul unui zbor cu avionul prezidențial american. El le-a spus jurnaliștilor că mitingul cu 250.000 de persoane din Teheran nu a avut loc. Trump a mai declarat că regimul iranian a folosit inteligența artificială dorind să arate lumii că are sprijin popular.

„Au arătat aproximativ 250.000 de oameni într-o piață spunând cât de mult îl iubesc pe Khamenei, în totalitate generat de inteligența artificială. Nu a avut loc niciodată. Mass-media știa că nu a avut loc, dar a inventat totul ca și cum ar avea un sprijin mare. Nu au sprijin”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA a explicat de ce iranienii care se opun regimului nu au protestat.

„Se confruntă cu persoane oribile, cu persoane violente. (…) I-au anunțat pe toți și au emis declarații că, dacă protestezi, vei fi împușcat și ucis. Protestatarii nu au arme. (…) Așa că cred că le este foarte greu să protesteze. Înțeleg perfect. Au spus că, dacă protestezi, vei fi ucis”, a adăugat Donald Trump.

Liderii SUA și dizidenți iranieni au încercat să-i convingă pe cei nemulțumiți de conducerea de la Teheran să protesteze masiv în Iran astfel încât să provoace o schimbare de regim.

