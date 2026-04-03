Ironie virală lansată de Teheran: De la „I-am distrus” la „Hei, ne ajută cineva să găsim piloții? Niște genii!”

Ironii acide la Teheran, acolo unde purtătorul de cuvânt al Parlamentului iranian ia în râs căutările pilotului american dispărut în urma atacului asupra avionului de luptă F-15.

Mohammad Bagher Ghalibaf scrie pe contul său de X:

„După ce a înfrânt Iranul de 37 de ori la rând, această inteligentă non-strategie de război a fost retrogradată de la „schimbarea regimului” la „Hei! Ne ajută cineva să ne găsim piloții? Vă rugăm? Uau, ce progres incredibil! Niște genii!”.

1,5 milioane de vizualizări în cinci ore

Postarea a avut 1,5 milioane de vizualizări, 44.000 de like-uri și 11.000 de redistribuiri în cinci ore de la publicare.

Mesajul purtătorului de cuvânt iranian pare să facă referire la retorica Statelor Unite, potrivit căreia atât Donald Trump cât și Pete Hegseth au insistat că Iranul a fost „distrus complet” și că „l-am dat înapoi cu 15-20 de ani”, după cum a spus președintele la începutul acestei săptămâni, potrivit news.sky.com.

Informații de context

Autoritățile iraniene au anunțat că au doborât un avion militar american de tip A-10 în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției de presă Tasnim, citate de Al Jazeera.

Aeronava ar fi fost țintită în apele din sudul și din jurul Strâmtorii, potrivit forțelor militare iraniene.

Incidentul s-a petrecut după ce un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian.

Unul dintre membrii echipajului avionului de luptă american doborât a fost recuperat de forțele SUA, iar operațiunile de căutare salvare continuă și pentru cel de-al doilea pilot.