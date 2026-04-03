Iran refuză propunerea de armistițiu de 48 de ore transmisă de SUA

Autoritățile iraniene au respins o propunere a Statelor Unite pentru un armistițiu de 48 de ore, a raportat vineri agenția semi-oficială Fars News, citând o sursă informată.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Dinu
03 apr. 2026, 22:38, Politic

Oficialii americani ar fi transmis propunerea prin intermediul unei țări „prietenoase”. „Eforturile diplomatice ale SUA de a obține un armistițiu s-au intensificat, mai ales după ce Iranul a vizat un depozit militar american pe Insula Bubiyan din Kuweit”, a declarat sursa citată.

Raportul susține, de asemenea, că răspunsul Teheranului la propunere nu a fost transmis în scris, ci prin „continuarea atacurilor intense”.

Oficialii iranieni ar fi refuzat și întâlnirea cu delegația americană la Islamabad în zilele următoare, motivând că cerințele SUA pentru încheierea armistițiului sunt „inacceptabile”.

Diferențele persistă într‑un context în care mediatori din regiune, precum Turcia sau Egipt, încearcă să redea dinamism negocierilor pe alternative de discuții, dar până acum acestea nu au dus la un armistițiu.

Iranul ar accepta doar un armistițiu permanent și cuprinzător, nu unul limitat la 48 de ore, și cere negocieri pe termen mai larg, incluzând posibile despăgubiri pentru daunele suferite și garanții privind termenii conflictului.

