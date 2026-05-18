Consilier iranian de rang înalt: Iranul va transforma Golful Oman într-un cimitir pentru nave dacă SUA nu vor pune capăt blocadei

Mohsen Rezaei, membru al Consiliului pentru Discernământ al Iranului și consilier apropiat al liderului suprem iranian, a declarat la televiziunea de stat că Iranul consideră blocada navală impusă de SUA drept „un act de război” și că răspunsul militar este „un drept natural” al republicii islamice.

„Sfatul meu militar pentru SUA este să se retragă înainte ca Golful Oman să se transforme într-un cimitir pentru navele voastre”, a transmis oficialul iranian.

Tensiuni Iran SUA în Golful Oman după blocada navală americană

Declarațiile vin în contextul în care Statele Unite au impus, începând cu 13 aprilie, o blocadă navală asupra traficului maritim iranian din Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul mondial de petrol.

Rezaei a subliniat că răbdarea Iranului nu trebuie interpretată drept slăbiciune sau acceptare a presiunilor americane.

„Dacă am avut răbdare până acum, asta nu înseamnă că am acceptat situația”, a afirmat acesta.

Oficialul iranian a pus sub semnul întrebării și prezența militară americană în regiune, susținând că motivele invocate în trecut de Washington nu mai sunt valabile.

„America vine aici cu navele sale de război. Cine este inamicul său? La un moment dat spuneau că au venit împotriva Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică nu mai există”, a declarat Rezaei.

Riscul unui conflict regional

Iranul a transmis că Strâmtoarea Hormuz va rămâne deschisă comerțului internațional, însă a avertizat că nu va tolera consolidarea militară străină sau acțiuni care ar destabiliza securitatea regională.

Escaladarea actuală a început după atacurile lansate de SUA și Israel asupra unor ținte iraniene pe 28 februarie, urmate de represalii din partea Teheranului și incidente maritime în Strâmtoarea Ormuz.

Deși un armistițiu mediat de Pakistan a intrat în vigoare pe 8 aprilie, negocierile ulterioare desfășurate la Islamabad nu au reușit să producă un acord permanent. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului fără stabilirea unui termen limită.