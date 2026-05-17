Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, și președintele SUA, Donald Trump, au discutat duminică la telefon despre rezultatul summitului SUA-China, a anunțat biroul prezidențial sud-coreean.
Președintele Coreei de Sud a discutat cu Donald Trump despre rezultatul summitului SUA-China
Iulian Moşneagu
17 mai 2026, 20:05, Știri externe
Președintele Coreei de Sud a apreciat că Trump și Xi Jinping au avut discuții constructive despre Peninsula Coreeană, se arată în comunicatul biroului prezidențial sud-coreean, potrivit Reuters.

Trump i-a prezentat lui Lee rezultatele întâlnirii sale cu președintele chinez Xi Jinping, inclusiv aspecte privind relațiile dintre SUA și China, acordurile pe teme economice și comerciale, dosarele legate de Coreea, precum și situația din Orientul Mijlociu.

Trump i-a spus lui Lee că va contribui la pacea și stabilitatea în Peninsula Coreeană printr-o cooperare strânsă cu Coreea de Sud.

Lee i-a transmis lui Trump că gestionarea stabilă a relațiilor dintre SUA și China ar contribui la pacea și prosperitatea în regiune și în lume. De asemenea, el și-a exprimat speranța ca pacea și stabilitatea să fie restabilite rapid în Orientul Mijlociu, se mai arată în comunicat.

Cei doi lideri au discutat și despre implementarea fără probleme a unui acord comercial bilateral semnat anul trecut.

