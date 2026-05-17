SUA, China și Rusia preferă o Europă divizată, avertizează Kaja Kallas

„Nu le place Uniunea Europeană, asta e foarte clar”, a declarat Kallas duminică, la Conferința Lennart Meri de la Tallinn, potrivit Politico.

„Dar trebuie să înțelegem de ce nu le place UE; de ce nu-i place Chinei, de ce nu-i place Rusiei. Pentru că, dacă rămânem uniți, dacă acționăm împreună, atunci suntem puteri egale, suntem puternici”, a adăugat Kaja Kallas.

Kallas a spus că este „desigur mai ușor” să negociezi cu țări individuale, mult mai mici, decât cu un bloc care poate acționa ca o putere egală.

Ea a afirmat că mesaje precum „relațiile mele cu voi sunt excelente, dar nu îmi place Uniunea Europeană” fac parte dintr-o strategie de tip „dezbină și cucerește”.

Kallas le-a cerut statelor UE să apere Uniunea Europeană și să încheie acorduri prin intermediul blocului comunitar. Referindu-se la SUA, China și Rusia, ea a spus: „Motivul pentru care aceste puteri vor să dezmembreze Uniunea Europeană este că suntem mult mai puternici atunci când suntem împreună”.