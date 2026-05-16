Putin îl vizitează pe liderul chinez Xi Jinping la câteva zile după Trump

Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping în cadrul unei vizite de două zile la Beijing săptămâna viitoare, a anunțat sâmbătă Kremlinul, informează AP.
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 13:36
Anunțul vine la mai puțin de 24 de ore după ce președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita în China, unde s-a întâlnit cu Xi pentru a discuta despre comerț și despre războiul dintre SUA și Israel în Iran.

Într-o declarație, Kremlinul a precizat că vizita lui Putin, din 19-20 mai, a fost programată să coincidă cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de prietenie dintre cele două țări, din 2001.

Acesta a menționat că cei doi lideri vor discuta despre relațiile bilaterale, precum și despre „probleme internaționale și regionale cheie” și cooperarea economică.

Relațiile dintre China și Rusia s-au aprofundat în ultimii ani, în special de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei la începutul anului 2022, care a lăsat Moscova izolată pe scena mondială și puternic dependentă de Beijing în ceea ce privește comerțul, din cauza sancțiunilor occidentale.

Când Putin a vizitat China în septembrie 2025, Xi și-a întâmpinat omologul ca pe un „vechi prieten”. Putin s-a adresat, de asemenea, lui Xi ca „drag prieten”.

Liderul rus are programată, de asemenea, o vizită în China pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din orașul Shenzhen, în noiembrie.

