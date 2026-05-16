Putin îl vizitează pe liderul chinez Xi Jinping la câteva zile după Trump

Anunțul vine la mai puțin de 24 de ore după ce președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita în China, unde s-a întâlnit cu Xi pentru a discuta despre comerț și despre războiul dintre SUA și Israel în Iran.

Într-o declarație, Kremlinul a precizat că vizita lui Putin, din 19-20 mai, a fost programată să coincidă cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de prietenie dintre cele două țări, din 2001.

Acesta a menționat că cei doi lideri vor discuta despre relațiile bilaterale, precum și despre „probleme internaționale și regionale cheie” și cooperarea economică.

Relațiile dintre China și Rusia s-au aprofundat în ultimii ani, în special de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei la începutul anului 2022, care a lăsat Moscova izolată pe scena mondială și puternic dependentă de Beijing în ceea ce privește comerțul, din cauza sancțiunilor occidentale.

Când Putin a vizitat China în septembrie 2025, Xi și-a întâmpinat omologul ca pe un „vechi prieten”. Putin s-a adresat, de asemenea, lui Xi ca „drag prieten”.

Liderul rus are programată, de asemenea, o vizită în China pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din orașul Shenzhen, în noiembrie.