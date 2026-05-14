Prima pagină » Știri externe » Partidul „Oameni Noi”, creat cu sprijinul Kremlinului, a devenit a doua forță politică din Rusia

Partidul „Oameni Noi”, creat cu sprijinul Kremlinului, a devenit a doua forță politică din Rusia

Partidul „Oameni Noi”, lansat în 2020 ca un proiect politic tolerat de Kremlin pentru canalizarea voturilor de protest, a ajuns pe locul al doilea în sondajele oficiale din Rusia, transmite Euronews.
Partidul „Oameni Noi”, creat cu sprijinul Kremlinului, a devenit a doua forță politică din Rusia
Sursa foto: Kremlin/dpa
Victor Dan Stephanovici
14 mai 2026, 09:24, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit centrului de sondare de stat VTsIOM, formațiunea are în prezent 13,4% susținere, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, partidul Rusia Unită, asociat cu Vladimir Putin, a scăzut de la 36% la 27,7%, mai arată Euronews.

Creștere pe fondul frustrărilor sociale

Ascensiunea partidului „Oameni Noi” vine într-un moment în care autoritățile ruse au intensificat restricțiile digitale și controlul informației. După blocarea Facebook și Instagram în 2022, autoritățile au limitat accesul la YouTube, iar în ultimele luni WhatsApp și Telegram au devenit dificil de utilizat în multe regiuni din Rusia. Nemulțumirea populației a crescut puternic în martie, când internetul mobil a fost restricționat timp de trei săptămâni în centrul Moscovei. Locuitorii capitalei nu au mai putut comanda taxiuri, face plăți online sau folosi diverse servicii digitale. Presa rusă a estimat că economia Moscovei a pierdut între 3 și 5 miliarde de ruble în primele cinci zile ale restricțiilor. Pe fondul acestor probleme, liderii partidului „Oameni Noi” au început să critice public controlul excesiv asupra internetului și măsurile restrictive ale statului.

Un partid „de protest”, dar controlat

Partidul a fost creat în martie 2020 și este considerat de mulți analiști o formațiune aprobată de Kremlin pentru a absorbi voturile electoratului urban nemulțumit, fără a reprezenta însă o opoziție reală. Liderul formațiunii, Alexei Neceaev, este proprietarul companiei de cosmetice Faberlic și a negat în repetate rânduri legăturile directe cu Kremlinul. Totuși, partidul respectă liniile roșii ale sistemului politic rus: nu îl critică pe Vladimir Putin, nu organizează proteste și nu contestă direct războiul din Ucraina. În parlament, deputații partidului „Oameni Noi” au votat frecvent alături de Rusia Unită, inclusiv pentru legi controversate privind controlul informației sau limitarea drepturilor civile. Formațiunea a susținut inclusiv legea care pedepsește „fake news”-urile despre armata rusă, adoptată după invazia Ucrainei.

Internetul și războiul schimbă atmosfera din Rusia

Analiștii citați de Euronews spun că popularitatea partidului reflectă mai degrabă nemulțumirea crescândă față de sistem decât performanțele proprii ale formațiunii. Comentatorul politic Abbas Gallyamov afirmă că mulți ruși caută o metodă „sigură” de a-și exprima frustrarea, iar „Oameni Noi” a devenit singura opțiune politică legală care își permite critici moderate la adresa statului. „Când nu există pește, și racul devine pește”, a declarat acesta pentru Euronews, sugerând că alegătorii aleg partidul mai degrabă din lipsă de alternative reale. Creșterea nemulțumirii vine și pe fondul dificultăților economice, al războiului prelungit din Ucraina și al intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului rus. În paralel, ratingul oficial al lui Vladimir Putin a coborât la 65,6%, cel mai redus nivel de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.

Kremlinul analizează următorii pași

Alegerile parlamentare din Rusia sunt programate pentru septembrie, iar analiștii spun că Kremlinul discută deja variante pentru limitarea ascensiunii partidului „Oameni Noi”. Unele surse apropiate puterii susțin însă că administrația prezidențială ar putea prefera transformarea partidului într-o opoziție controlată mai modernă și mai flexibilă decât Partidul Comunist.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor