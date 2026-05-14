Angela Rayner, potențială candidată la șefia Partidului Laburist din Marea Britanie, exonerată în ancheta fiscală

Angela Rayner a fost absolvită de orice acuzație de încălcare a legii în urma unei anchete fiscale, eliminându-se astfel un potențial obstacol în calea oricărei tentative de a deveni următorul lider al Partidului Laburist, aflat la guvernare.
Laura Buciu
14 mai 2026, 09:45
Fosta viceprim-ministră a declarat pentru ziarul Guardian și ITV News că autoritatea fiscală britanică HMRC a concluzionat că „nu a încercat să evite plata impozitelor” și că „nu a fost neglijentă în modul în care s-a comportat”, în urma unei anchete privind impozitul pe proprietate neplătit, care a fost începută toamna trecută.

Aceasta vine într-un moment crucial, în care conducerea lui Keir Starmer este amenințată. Se așteaptă ca ministrul sănătății, Wes Streeting, să lanseze o provocare la adresa prim-ministrului încă de joi.

Rayner este considerată o reprezentantă de seamă a aripii moderate de stânga a Partidului Laburist și se bucură de popularitate în rândul membrilor de bază, scrie POLITICO. Ea a fost aleasă vicepreședintă a partidului în 2020, până când și-a dat demisia în urma anchetei fiscale din toamna trecută.

Aliații fostei ministre au precizat clar că Rayner ar fi dispusă să candideze la conducerea partidului, dacă ar fi necesar.

Când a fost întrebată de ITV despre ambițiile sale, ea a refuzat să excludă o candidatură la funcția de lider, spunând: „Vreau să ne unim eforturile. Am spus că trebuie să facem mai bine și că toți trebuie să ne aducem contribuția la acest lucru, iar eu îmi voi face partea pentru a realiza acest lucru”.

 

