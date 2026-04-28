Șeful penitenciarelor din Israel, pe cale să fie pus sub acuzare pentru obstrucționarea unei anchete

După aproximativ un an de deliberări, procurorul general al Israelului, Gali Baharav-Miara, urmează să formuleze acuzații împotriva șefului Serviciului Penitenciar, Kobi Yaakobi.
Kobi Yaakobi, șeful penitenciarelor din Israel/sursa foto: X
Maria Miron
28 apr. 2026, 20:49, Știri externe

Yaakobi este suspectat de abuz de încredere și obstrucționarea unei anchete. El este acuzat că ar fi avertizat un fost detectiv de rang înalt în poliția din Cisiordania, pe nume Avishai Muallem, despre o investigație secretă care îl viza, legată de mușamalizarea unor violențe comise de naționaliști evrei, potrivit The Times of Israel.

Ministrul securității îi cere să rămână în funcție

În ciuda acuzațiilor iminente, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, l-a îndemnat public pe șeful penitenciarelor să nu demisioneze.

„Îl chem pe comisarul serviciului penitenciar, erou al Israelului, să rămână în funcție și să continue munca importantă”, a transmis Ben-Gvir.

Ministrul a susținut că Yaakobi „a produs o adevărată revoluție” în sistemul penitenciar și că „a aplicat integral politica, restabilind descurajarea în secțiile de detenție”, după „zeci de ani de neglijență în care teroriștii conduceau, în practică, închisorile”.

Înainte de a fi numit la conducerea Serviciului Penitenciar, acesta a fost secretar pe probleme de securitate al lui Ben-Gvir.

Abuzuri asupra deținuților palestinieni

Un raport al Public Defender’s Office, instituția publică din Israel care asigură apărarea juridică pentru persoanele fără resurse, critică sever condițiile din penitenciare, în special pentru deținuții palestinieni, considerați o amenințare la adresa securității.

Potrivit documentului, aceștia primesc rații reduse de hrană, sunt bătuți frecvent de gardieni și sunt ținuți în condiții insalubre, care favorizează răspândirea bolilor în celule mici și supraaglomerate.

Raportul arată că și deținuții de drept comun, deși beneficiază de condiții ușor mai bune și porții mai mari de mâncare, se confruntă în continuare cu problema supraaglomerării cronice.

